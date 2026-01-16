OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

C'est désormais officiel, Radja Nainggolan quitte Lokeren. L'ancien Diable Rouge a signé un contrat avec une autre formation de Challenger Pro League, le Patro Eisden.

Lokeren est déçu de le voir partir. Le CEO Thomas Bernaert et le président Hans Van Duysen se sont exprimés à ce sujet : "Nous aurions aimé garder Radja Nainggolan et avons tout fait pour cela. Mais par respect pour le joueur, nous avons donné le feu vert au transfert."

La transition n’a pas été simple. Début janvier, l’intérêt du Patro avait été révélé, mais Lokeren ne souhaitait pas collaborer dans un premier temps. Radja Nainggolan était toutefois déterminé à rejoindre le Patro, ce qui a entraîné des tensions entre les deux clubs.

Le Patro se réjouit de la signature de Radja Nainggolan 

Un accord a finalement été trouvé. Radja Nainggolan a signé un contrat d’un an et demi avec le Patro Eisden incluant une option de prolongation. Stijn Stijnen s’est montré satisfait : "Nous sommes heureux de son arrivée et respectons la direction de Lokeren pour sa coopération."

Le Patro Eisden occupe actuellement la septième place de la Challenger Pro League, mais entend encore jouer un rôle important dans la course à la montée. Avec l’arrivée du Ninja, le club renforce son entrejeu et ajoute de l’expérience à l’effectif.

Radja Nainggolan sera officiellement présenté ce vendredi à 16h30 par les Limbourgeois. Pour le Belge de 37 ans, il s’agit d’un nouveau chapitre dans une carrière impressionnante, marquée notamment par des passages à l’AS Roma et à l’Inter.

 

