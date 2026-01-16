Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

Chafik Ouassal
| Commentaire
Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge
Photo: © photonews

On ouvrait la 20e journée de Challenger Pro League avec deux rencontres, dont un déplacement des Molenbeekois en terre liégeoise.

Seraing accueillait le RWDM et a réalisé une excellente opération en venant à bout des Bruxellois. Sapata ouvrait pourtant rapidement le score pour les visiteurs après dix petites minutes de jeu.

Edouard Soumah-Abbad (41e) égalisait juste avant le repos avant de s'offrir un doublé lors de cette soirée avec son second but en deuxième période (70e). Harrison Ondo-Eyi (88e) plantait enfin le but de la victoire et fixait le score final à 3-1.

Le RWDM en crise ?

Seraing empoche trois points précieux et une victoire importante, la première après trois défaites de rang, qui leur permet de se donner de l'air au classement et de quitter la zone rouge. Le RWDM concède une deuxième ddéfaite de suite et pointe à la 11e place du classement de Challenger Pro League.

Lommel garde le rythme

A l'occasion de ce mini derby du Limbourg, Lommel a eu besoin de trois minutes pour faire plier le match face à Jong Genk. Ralf Seuntjens (40e) et Lucas Schoofs (43e) ont fait la différence juste avant le repos.


Ils permettent à Lommel de garder le cap avec une cinquième victoire de rang et une solide troisième place au classement. Les jeunes du Racing enregistrent une deuxième défaite de suite et restent à quatre points de la zone rouge.

Commentaire
Les plus populaires

Division 2

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
