Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN

Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN
Photo: © photonews

Les Francs Borains veulent rectifier le tir en deuxième partie de saison. La direction vient de conclure deux arrivées en moins de 24 heures.

Le premier renfort n'est autre que Mondy Prunier, qui avait déjà été prêté par Charleroi la saison passée, avec dix buts à la clé. Cette saison, c'est en revanche beaucoup plus difficile du côté d'Eupen : deux maigres titularisations, pas le moindre but.

Charleroi a donc décidé d'écourter son prêt au Kehrweg pour le relancer dans le Borinage, pour qu'il reprenne confiance jusqu'en fin de saison là où la magie avait opéré. "Je reviens dans une famille ! Je me sens chez moi au RFB. Ici, comme en Haïti, les gens ont un grand coeur. J’ai pris ma décision rapidement et je suis très content de retrouver les Francs Borains", explique l'attaquant dans le communiqué officiel.

Et ce n'est pas tout : les Francs Borains ont également annoncé l'arrivée de Yannis Kari. Il s'agit d'un défenseur international comorien. Il était ainsi présent à la CAN aux côtés de Rafiki Saïd et Faïz Selemani, débutant deux des trois matchs comme titulaire.

Un premier contrat pro

Le gaucher de 25 ans a été formé à l'Olympique de Marseille, il a ensuite transité par plusieurs clubs de divisions inférieures et était dernièrement actif du côté de Fréjus Saint-Raphaël, en National 2 (l'équivalent de la D4).

"Son parcours avec les Comores lors de la récente CAN a confirmé le potentiel que nous avions identifié. Yannis a montré sur la scène internationale qu’il avait les qualités requises pour évoluer au niveau professionnel. Nous sommes heureux de lui offrir cette opportunité de franchir le cap et de s’épanouir sous nos couleurs", le présente Laurent D'Affnay, directeur sportif des Francs Borains, dans le communiqué officiel.

La nouvelle recrue partage son enthousiasme : "Le projet du RFB est très enthousiasmant. C’est l’occasion pour moi de passer un cap dans ma carrière en signant mon premier contrat pro, pour me développer en tant que joueur et personne".

