"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

Ce samedi après-midi (15h30), le Bayern de Vincent Kompany affrontera le Bayer Leverkusen en déplacement pour le compte de la 26e journée de Bundesliga. Le tacticien belge s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre.

Face au sixième du championnat, qui vient d'accrocher Arsenal en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-1), Vincent Kompany et ses joueurs savent que ce ne sera pas facile. "Tactiquement, ils ont une structure très claire. Ils jouent en 5-2-3 et Ernest Poku redescend parfois au milieu de terrain pour ajouter de la pression," a pointé le coach belge.

"Le résultat contre Arsenal montre que ce sera un match difficile. Ils étaient compliqués à désorganiser. Peut-être qu’ils méritaient même de prendre plus de ce match."

Les hommes de Vincent Kompany devront se mettre à la hauteur face à un tel adversaire, où rien n'est jamais acquis. "C’est parfait pour moi, car les joueurs savent que ce ne sera pas facile. Nous devrons être agressifs si nous voulons obtenir un résultat. Leverkusen a beaucoup de talent, mais un peu moins d’expérience que les années précédentes. Ce sera un bon match pour les supporters et, espérons-le, pour le Bayern aussi."

Avec ou sans Harry Kane ?

Le Bayern pourrait d'ailleurs compter sur Harry Kane, récemment blessé : "Il pourrait jouer demain. Il a eu une semaine complète d’entraînement. Nous n’avons pris aucun risque avec lui. Nous ne pouvons pas relâcher la pression, même si nous avons onze points d’avance. Si Harry est en forme, il jouera. Nous recueillons encore aujourd’hui plus d’informations sur son état physique."

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En ce qui concerne Manuel Neuer, il ne devrait pas revenir avant la trêve de fin mars. Le troisième gardien, Sven Ulreich, devrait être dans les buts, Jonas Urbig souffrant d'une commotion.