"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

Vincent Kompany fait actuellement parler de lui sur les réseaux sociaux pour son "aura". Le tacticien belge a réagi à cette tendance en conférence de presse.

Une vidéo de Vincent Kompany marchant devant le banc du Bayern lors de la victoire des Bavarois contre l'Atalanta (1-6) fait actuellement le tour d'internet. "Citez-moi un entraîneur avec plus d'aura", est-il commenté avec la vidéo. Ce contenu viral part d'une vidéo publiée par la présentatrice Cayana Adjei-Freeman.

Name a manager with more aura.



I'll wait... 🥶 pic.twitter.com/Qvug1Mq9SV — 433 (@433) March 12, 2026

De nombreux comptes influents sur les réseaux sociaux comme 433 (77,5 millions de followers sur Instagram) ou SPORTbible (7,7 millions de followers sur Instagram) ont repris cet extrait, qui est rapidement devenu viral en plus de la vidéo partagée par la présentatrice.

Sur son compte Instagram personnel, Cayana Adjei-Freeman a, au moment où ces lignes sont écrites, dépassé les 3 millions de vues et sur son TikTok les 8 millions de vues. Mais là où la vidéo a été la plus virale, c'est sur le compte du média 433. Le court extrait est actuellement à plus de 17 millions de vues.

La réaction de Vincent Kompany à cette vidéo

Bref, vous l'avez compris, cet extrait accompagné de ce commentaire "citez-moi un coach avec plus d'aura" a fait le buzz. Vincent Kompany, lui, ne le savait pas jusqu'à ce qu'un journaliste lui en parle : "Si vous ne m’en aviez pas parlé maintenant, je ne le saurais pas. J’essaie en réalité de tout faire pour rester loin de ça.



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Je n’ai aucune idée de ce qui se dit. Il n’y a qu’un seul Monsieur Aura, et c’est Rodyse (Munienge, le Team Manager). Vous le savez," a conclu avec le sourire le tacticien en conférence de presse.