L'arbitre du match crucial entre Bruges et l'OM est connu : une première pour les Blauw en Zwart

L'arbitre qui officiera lors de la rencontre cruciale entre le Club de Bruges et l'OM en Ligue des champions ce mercredi est connu. Il s'agit de l'Italien Marco Guida.

Les Brugeois pourraient se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions ce mercredi. Pour ce faire, il faudra venir à bout de l’OM et espérer des résultats en leur faveur dans les autres rencontres afin d’être dans le top 24.

L’arbitre qui sera au sifflet pour ce match pourrait donc avoir un impact crucial sur l’avenir européen des Brugeois cette saison. Marco Guida n’a jamais arbitré un match des Blauw en Zwart. Ce sera donc une grande première pour lui avec les Brugeois, mais pas avec les Marseillais. 

Marco Guida déjà au sifflet lors d'un match de l'OM en 2017

En effet, Marco Guida avait déjà arbitré les Marseillais en 2017. C’était déjà face à une équipe belge : l'OM avait affronté Ostende. Les Phocéens s’étaient imposés 4-2 au 3e tour de l’Europa League 2017/2018.

Cette saison, en quatre matchs européens, il n’a sifflé qu’un seul penalty et a distribué en moyenne deux cartons jaunes. Marco Guida est un arbitre qui laisse le jeu se poursuivre, n’hésitant pas à laisser l’avantage.

Cette rencontre sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be depuis les tribunes du stade Jan Breydel. Le coup d’envoi sera donné mercredi à 21h00.

