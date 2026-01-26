Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

Photo: © photonews

Gros mercato sortant pour le Cercle de Bruges : après le départ d'Allan Minda pour plus de 9 millions d'euros, les Groen & Zwart ont réussi à obtenir un million supplémentaire pour Edgaras Utkus qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Edgaras Utkus (25 ans) évolue au Cercle de Bruges depuis 2021 et sa signature en provenance de la "maison-mère", l'AS Monaco. Il s'est imposé comme un véritable pilier de la défense des Groen & Zwart, mais arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Quand un club du Moyen-Orient est arrivé cet hiver avec une offre, c'était donc une évidence pour le Cercle : un départ était inévitable. Le Cercle a accepté une offre d'un peu plus d'un million d'euros pour le Lituanien. 

Utkus s'en va 

Utkus ne souhaitait pas nécessairement prolonger son contrat au Jan Breydel après 4 ans et demi au Cercle, et était donc ouvert à un départ cet hiver afin que les Groen & Zwart touchent une certaine somme. Il faut dire qu'Utkus était estimé par Transfermarkt à 1,8 million d'euros. 

Avec l'arrivée de Kakou, le Cercle dispose déjà d'une alternative en défense. Parallèlement, le club continue d'examiner le marché pour renforcer encore ce secteur pour la fin de saison.

Lire aussi… Direction l'Arabie saoudite : le Cercle de Bruges va perdre l'un de ses joueurs cadres
Pour Utkus, le transfert signifie également un contrat bien plus lucratif, tandis que le Cercle de Bruges continue à remplir les caisses. Ces dernières années, les Brugeois ont notamment vendu Kevin Denkey ou encore, récemment, Allan Minda.

KRC Genk
Cercle de Bruges
Edgaras Utkus

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
