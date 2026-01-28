Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central

Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central
Photo: © photonews

L'AS Monaco a besoin de renforts cet hiver. L'arrivée de Wout Faes pourrait bien ne pas être la seule dans le secteur défensif.

L'AS Monaco est bien mal en point, avec cinq matchs sans victoire en championnat et un bilan catastrophique pour Sébastien Pocognoli. Le mercato hivernal devait venir changer ça, mais l'une des recrues hivernales, Wout Faes, est déjà indisponible.

Selon le quotidien L'Equipe, il est fort possible que Faes ne soit pas le dernier renfort défensif des Monégasques. L'ASM aimerait également s'offrir les services de Nathan Aké (30 ans), en manque de temps de jeu à Manchester City.

Un concurrent ou un complément à Wout Faes ?

Formé à Feyenoord et Chelsea, Aké avait rejoint Manchester City en 2020 contre 45 millions d'euros. Cette saison, il a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues mais n'est que rarement titulaire dans l'équipe de Pep Guardiola.

S'il débarque sur le Rocher, Nathan Aké sera un concurrent de premier choix pour Wout Faes... ou un complément aligné à ses côtés. Eric Dier, qui est généralement associé au Diable Rouge en défense centrale, revient en effet de blessure et n'est pas non plus exempt de tout reproche ces derniers mois.


La blessure de Wout Faes devrait le tenir éloigné des terrains pour plusieurs semaines, et ce alors que le Belge était d'ores et déjà titulaire à son arrivée sur le Rocher.

Les plus populaires

