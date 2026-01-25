Mauvaise nouvelle pour Sébastien Pocognoli : double tuile pour Monaco

Wout Faes est blessé et sera absent plusieurs semaines. Sébastien Pocognoli sait de quoi souffre son défenseur et devra revoir ses plans.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la défense de l'AS Monaco. Selon Canal +, Sébastien Pocognoli va devoir se passer de deux titulaires pour les prochaines semaines.

🤕 Eric Dier et Wout Faes seront absents pour plusieurs semaines suite à leur sortie sur blessure face au Havre. Ils manqueront par conséquent l'ultime journée de Ligue des champions mercredi prochain. pic.twitter.com/cAN32gjQH8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2026

Mauvaise nouvelle pour Faes

Wout Faes, tout juste arrivé de Leicester, n'a pas eu de chance lors du déplacement au Havre. Le Diable Rouge s'est tordu la cheville avant la demi-heure de jeu. Le défenseur était venu dépanner la défense, mais se trouve aussi à l'infirmerie.

L'autre mauvaise nouvelle concerne Eric Dier, lui aussi sur le flanc pour plusieurs semaines. Avec ces deux absences, le secteur défensif monégasque est décimé. L'équation devient complexe pour Pocognoli, Eden Hazard avait pris la défense de son ancien coéquipier lors d'un match de gala à Monaco.

Face à cette situation, le coach belge n'a plus le choix. Il va devoir piocher dans le centre de formation et lancer les jeunes de l'effectif dans le grand bain.





Le club de la Principauté va devoir serrer les dents et espérer que sa jeunesse soit à la hauteur. En attendant le retour des cadres, Monaco devra se montrer solide pour ne pas aggraver la crise.