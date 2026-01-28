"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

L'Union Saint-Gilloise n'a plus qu'un mince espoir de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions. Pour se donner le droit de rêver, les Bruxellois devront s'imposer face à l'Atalanta, ce mercredi soir.

L'Union aura besoin d'un petit alignement de planètes pour rejoindre les barrages de la Ligue des champions. Mais pour pouvoir y croire, les champions en titre devront avant tout s'imposer face à l'Atalanta, ce mercredi soir.

En conférence de presse, David Hubert s'est exprimé sur les forces et les faiblesses du club italien, mais aussi et surtout sur l'impact d'un homme que l'Union connaît déjà bien : Charles De Ketelaere, joueur indispensable de la Dea.

David Hubert loue les qualités de Charles De Ketelaere

"Nous le connaissons un peu mieux que les autres, bien sûr. C'est un joueur très intelligent, ce qui est son plus grand atout. Il a le sens du placement et sait quand il doit toucher le ballon ou se démarquer", a déclaré David Hubert.

"Il a aussi le gabarit et la vitesse pour partir dans la profondeur. Et c'est précisément ce qui lui permet de jouer à de nombreux postes. Mais il n'est pas le seul, parce que l'Atalanta compte beaucoup de bons joueurs", a poursuivi le T1 de l'Union, avant une claire mise au point.

"Même si nous ne sommes pas là pour parler d'eux. Nous parlons de nous-mêmes. Nous connaissons les dangers et les forces de l'Atalanta, mais nous voulons exploiter leurs faiblesses pour jouer notre jeu", a-t-il conclu.

