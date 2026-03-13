L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

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Avant le match de l'Union Saint-Gilloise contre Dender ce samedi, David Hubert a pris la parole en conférence de presse. Le coach du club bruxellois est venu avec trois bonnes nouvelles.

D'abord, il a annoncé le retour de Kevin Rodríguez. Blessé depuis fin janvier, l'Équatorien sera dans le groupe des Unionistes qui recevra Dender ce samedi. "Il a fort faim, il a dû ronger son frein pendant des semaines", a souligné David Hubert selon Le Soir.

Les signaux sont désormais pleinement au vert pour le buteur : "On a dû le ramener petit à petit. Mais il s’entraîne totalement et normalement depuis deux semaines. Tous les protocoles médicaux ont été validés."

Plus de peur que de mal concernant Mohammed Fuseini

L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a également apporté une bonne nouvelle concernant Mohammed Fuseini. Le joueur était sorti sur blessure contre Genk à la 78e minute de jeu samedi dernier (2-1). "Il a souffert d’une légère contracture, dans l’épuisement. Mais l’échographie n’a pas révélé de lésion," a déclaré le tacticien bruxellois.

Ce n'est cependant pas encore certain qu'il jouera ce week-end : "Il ne s’est pas entraîné en début de semaine mais il est ressorti sur le terrain à la fin de celle-ci. À voir ce samedi comment il se portera. Mais en tout cas c’est positif car il n’est pas out pour plusieurs semaines."

Louis Patris de retour de sa blessure au dos


La dernière bonne nouvelle concerne Louis Patris. L'arrière droit qui ne figurait pas sur la feuille de match face aux Limbourgeois sera cette fois bien de la partie. Le joueur est prêt physiquement.

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