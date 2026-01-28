Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

À une journée de la fin de la phase de ligue de la Ligue des champions, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise peuvent toujours rêver d'une qualification pour les barrages. Voici comment les deux équipes peuvent encore se qualifier.

Le Club de Bruges

Les Blauw en Zwart sont actuellement 27e de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après sept journées, ils ont obtenu sept unités. Ils se sont imposés à deux reprises : contre l'AS Monaco lors de la première journée (4-1) et contre le Kairat Almaty lors de la septième journée la semaine dernière (1-4). Les hommes d’Ivan Leko ont également tenu en échec le FC Barcelone au stade Jan Breydel lors de la quatrième journée, le 5 novembre dernier (3-3). Les Brugeois ne pourront pas faire aussi bien que la saison dernière en termes de points. Ils avaient terminé à la 24e position avec onze unités. Une qualification est cependant toujours bien possible avec 10 unités cette saison.

Ce mercredi, les Brugeois recevront l'Olympique de Marseille, actuellement 19e avec neuf unités. Un succès face aux Marseillais permettrait donc au Club de Bruges de dépasser le club français au classement. Dans le meilleur des cas, Bruges aura le même nombre de points que Qarabag (18e) et Galatasaray (17e), qui comptent 10 unités. La formation turque se déplacera du côté de Manchester City (11e avec 13 points), tandis que l'équipe azerbaïdjanaise ira à Liverpool (4e avec 15 unités). Les Brugeois pourraient donc mathématiquement dépasser les deux équipes, mais la différence de buts pourrait bien jouer en défaveur du Club de Bruges (actuellement -5).

Le 20e, le Bayer Leverkusen (9 points), jouera à domicile contre Villarreal, qui n'a plus rien à jouer. Monaco, actuel 21e avec neuf unités, recevra la Juventus (15e avec 12 points). Un défi loin d'être évident pour les hommes de Sébastien Pocognoli, qui traversent une mauvaise période en termes de résultats. Ensuite viennent les équipes avec huit unités : le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples et Copenhague. Les Néerlandais recevront le Bayern Munich (2e avec 18 points), tandis que les Espagnols accueilleront le Sporting (10e avec 13 points). De leur côté, les Grecs se déplaceront à l’Ajax (32e avec 6 points), qui conserve un maigre espoir de qualification, les Italiens affronteront Chelsea (8e avec 13 points) à domicile, tandis que les Danois iront à Barcelone (9e avec 13 points).

En résumé, Bruges sera barragiste s’il bat l’OM et si au moins deux des équipes suivantes ne gagnent pas : Leverkusen (contre Villarreal), Monaco (contre la Juventus), le PSV (contre le Bayern), Bilbao (contre le Sporting), l’Olympiakos (contre l’Ajax), Naples (contre Chelsea) ou Copenhague (contre Barcelone). En cas de partage face à l'OM, une qualification serait toujours possible, mais il faudrait des défaites de Naples (contre Chelsea), Bilbao (contre le Sporting) et Copenhague (contre Barcelone), ainsi que des matches nuls ou des défaites de Bodø/Glimt (contre l'Atlético Madrid), Benfica (contre le Real Madrid), Pafos (contre le Slavia Prague) et l’Union (contre l’Atalanta). En somme, les Blauw en Zwart ont plutôt intérêt à gagner pour augmenter leurs chances de se qualifier.

L'Union Saint-Gilloise

Les Bruxellois sont actuellement 31e du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions avec six points. Leur bilan dans la compétition est le suivant : deux victoires et cinq défaites. Les hommes de David Hubert sont venus à bout du PSV lors de la journée d'ouverture en septembre (1-3) et ont battu Galatasaray à l'extérieur lors de la cinquième journée fin novembre (0-1).



Lire aussi… Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près ›

Avec seulement six unités au compteur et une actuelle 31e place, la seule possibilité pour l'Union Saint-Gilloise de se qualifier serait de s'imposer et d'ensuite espérer. De nombreux adversaires figurent devant eux, mais en cas de succès, les Unionistes auraient le même nombre de points que l’OM, actuel 19e avec neuf points. Voici la liste des équipes que pourrait dépasser l'Union Saint-Gilloise : Marseille (9 points), Leverkusen (9 points), Monaco (9 points), le PSV Eindhoven (8 points), l’ Bilbao (8 points), l’Olympiakos (8 points), Naples (8 points), Copenhague (8 points), le Club de Bruges (7 points), Bodø/Glimt (6 points), Benfica (6 points) et Paphos (6 points).

L'Union sera barragiste si elle bat l’Atalanta et si au moins sept des neuf conditions suivantes sont remplies : défaite de Copenhague (contre Barcelone), défaite de Naples (contre Chelsea), défaite de l’Olympiakos (contre l’Ajax), défaite de Bilbao (contre le Sporting), défaite du PSV (contre le Bayern), défaite ou match nul de Pafos (contre le Slavia), défaite ou match nul de Benfica (contre le Real), défaite ou match nul de Bodø/Glimt (contre l’Atlético) et défaite ou match nul de Bruges (contre l’OM).