Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Buteur la semaine dernière, Mohamed Amoura ne figure pas sur la feuille de match pour le déplacement de Wolfsburg à Cologne. Le club allemand a précisé que cette décision avait été prise pour des raisons disciplinaires.

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Lugano contre quatre millions d’euros, Mohamed Amoura s’est véritablement révélé en Belgique sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise.

Auteur de prestations remarquées, tant sur la scène nationale qu’européenne, l’attaquant algérien n’est resté qu’une saison dans la capitale avant de rejoindre Wolfsburg.

Le club allemand l’a d’abord loué pour une saison, avant de le recruter définitivement dans le cadre d’une transaction globale avoisinant les 18 millions d’euros.

Pourquoi Mohamed Amoura a-t-il été écarté à Wolfsburg ?

Fréquemment titularisé depuis la saison dernière, le joueur de 25 ans a inscrit 17 buts et délivré 14 passes décisives en 52 apparitions avec le club de Bundesliga. Pourtant, il ne figure pas sur la feuille de match pour le déplacement à Cologne ce vendredi soir, alors qu’il avait trouvé le chemin des filets la semaine dernière à Mayence.

Une décision prise volontairement par le club pour des raisons disciplinaires, a-t-il été annoncé avant la rencontre. Selon certaines sources en Allemagne, Amoura se serait disputé physiquement avec un coéquipier à l’entraînement et l’aurait frappé.



