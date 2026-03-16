Daan Foulon devait-il vraiment être exclu contre le Standard ? La réponse de Jonathan Lardot

Daan Foulon méritait-il vraiment d'être expulsé face au Standard de Liège ? Le patron de l'arbitrage en Belgique, Jonathan Lardot, s'est exprimé sur la question et s'est montré clair.

L'arrière gauche de l'Antwerp a été averti à deux reprises d'un carton jaune, ce qui lui a valu une expulsion. D'abord, il a été averti une première fois pour avoir laissé son pied trop haut à la 69e minute de jeu, ce qui a offert un penalty aux Rouches, qui n'en ont d'ailleurs pas profité. Ensuite, l'ancien Malinois a reçu une seconde carte jaune trois minutes plus tard suite à un tacle jugé fautif.

"Le second carton est justifié quand on voit à vitesse réelle la manière dont il se jette", a souligné Jonathan Lardot au micro de DAZN. "Il prend un risque parce qu’il n’a pas du tout le contrôle du ballon, c’est le joueur du Standard qui est dans la future possession.

Comme Foulon arrive, il prend le ballon et le joueur aussi. Je n’ai aucun souci avec cette carte jaune que tout le monde attend en direct", a-t-il ajouté.

Une bonne décision selon Jonathan Lardot

Il est satisfait de la décision prise par l'arbitre : "Quand on analyse phase par phase, à vitesse ralentie, la phase devient différente. Mais on attend des décisions prises par les arbitres sur le terrain et je suis content que Nathan Verboomen l'ait fait."

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Le Standard n'a malgré tout pas profité de cette exclusion pour l'emporter. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Les hommes de Vincent Euvrard ne disputeront donc pas les playoffs, hormis un miracle totalement inimaginable.