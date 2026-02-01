Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

Après trois semaines d'absence pour cause de blessure, Axel Witsel a disputé les 25 dernières minutes de la rencontre entre Oviedo et Girona, ce samedi soir, sans toutefois pouvoir éviter la défaite de son équipe.

Malgré ses 37 ans, Axel Witsel s’est rapidement imposé comme un titulaire à part entière à Girona. Le médian défensif a débuté 15 des 22 premières rencontres de championnat, pour un total de 1.245 minutes disputées en Liga.

Des prestations qui lui ont même permis de retrouver les Diables Rouges en octobre et en novembre derniers, et de nourrir l’espoir de disputer la Coupe du monde 2026, qui serait sans doute le dernier grand tournoi de sa carrière.

Mais au début de l’année 2026, le Belge s’est blessé et a manqué trois matches de championnat. Rien de trop grave toutefois : Witsel faisait déjà son retour ce samedi soir lors du déplacement à Oviedo.

Axel Witsel de retour, Leander Dendoncker encore sur le banc

Après trois semaines d’absence, il est monté au jeu à vingt minutes du terme alors que le score était de 0-0. Quatre minutes plus tard, Oviedo inscrivait cependant l’unique but de la rencontre pour s’imposer face à Witsel et ses coéquipiers.

Victoire donc pour le Real Oviedo, où Leander Dendoncker n’est, lui, monté au jeu qu’à la 87e minute. Titulaire sans interruption de la 2e à la 16e journée, l’ancien Mauve traverse une période plus compliquée, avec moins d’une demi-heure de temps de jeu toutes compétitions confondues depuis la mi-décembre.



