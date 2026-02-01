Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF
Photo: © photonews

Trois rencontres étaient au programme ce samedi soir en D1 ACFF. On retiendra surtout la victoire de Tubize-Braine face au RAEC Mons dans le véritable choc de cette 20e journée.

C’était le choc tant attendu en D1 ACFF, encore plus depuis les arrivées de Zakaria Nadrani et Allan Tshimanga, qui n’ont toutefois pas pu disputer la rencontre du côté des Dragons.

Les deux premiers du classement, Tubize-Braine et le RAEC Mons, s’affrontaient ce samedi soir dans un duel au sommet. Un seul but a suffi pour faire la différence : un penalty provoqué par Tyron Crame et transformé par Axel Lauwrensens à la demi-heure de jeu. Au classement, Tubize-Braine revient ainsi à hauteur de Mons avec 43 points, et conserve deux longueurs d’avance sur Virton.

Trois équipes en deux points en tête de la D1 ACFF

Justement, Virton a profité de l’occasion en remportant le derby face à Habay-la-Neuve (3-0). L’Excelsior a trouvé la faille grâce à Mayron De Almeida sur penalty, Emmanuel Amougou et Valentin Guillaume. Belle surprise de la saison, Habay n’a cette fois rien pu faire face à son voisin.

Dans le même temps, le RFC Meux s’est largement imposé contre les U23 de l’Union Saint-Gilloise (4-0). Lucien Gauchet, auteur d’un doublé, Axel Rouffignon et Corentin Marion ont inscrit les quatre buts… tous en première période. Une véritable gifle pour les jeunes Unionistes.

Ce dimanche, trois autres rencontres sont au programme : le SL16 FC se déplace à Stockay, l’Union Namur reçoit Rochefort et les U23 de Charleroi accueillent le Crossing Schaerbeek. Après cette journée, il ne restera déjà plus que deux matches de phase classique avant le début des play-offs.

