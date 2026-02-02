Enfin le match référence pour Sébastien Pocognoli : "Quelque chose est en train de se créer"

Monaco s'est rassuré en battant Rennes 4-0. Sébastien Pocognoli s'est enfin reconnu dans la prestation de son équipe.

Dixième de Ligue 1 avant la réception de Rennes, Monaco voulait confirmer son bon point pris à la Juventus en Ligue des Champions. Message reçu cinq sur cinq : l'ASM l'a emporté 4-0 contre Rennes, la plus large victoire de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque.

"C’est notre match le plus abouti de la saison, dans le sens où on confirme une certaine solidité et un caractère. Sans ballon nous avons été un cran plus haut et meilleurs que face à la Juventus", s'enthousiame-t-il, relayé par le site internet du club.

Tous les ingrédients réunis

"J’attendais ce genre de matches, car il est important de combiner une solidité défensive à un nombre de buts conséquent. Tous les aspects de notre jeu ont permis de terminer la rencontre avec une grande confiance, donc c’est positif pour la suite. Quand on gagne, cela va forcément mieux, mais on sent surtout qu’il y a une mentalité qui s’installe tout doucement dans l’équipe. C’est un travail de longue haleine qui a été insufflé depuis mon arrivée", poursuit Sébastien Pocognoli.

Après des dernières semaines très compliquées, c'est un véritable soulagement : "Il y a quelque chose qui est en train de se créer, une mentalité qui est là et qui doit rester, et je me retrouve dans cette équipe, car cette mentalité me correspond ! J’avais dit en conférence de presse avant le match que nous étions occupés à changer les mentalités, et pas seulement celles des joueurs, mais ça doit venir avec de l’optimisme, le fait d’être réalistes aussi et de continuer à travailler dur".



Le contexte est lourd certes, mais la pression peut revenir très rapidement si on se relâche ou si on fait seulement 2% en moins de ce que l’on fait actuellement collectivement. Si le staff baisse de régime, les joueurs le feront également, donc il est de notre responsabilité de continuer sur ce que l’on bâtit depuis des semaines et pour lequel on récolte seulement les fruits maintenant. Dans le football, l’épée de Damoclès revient aussi vite qu’elle part".