OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

La Gantoise a bouclé le mercato hivernal par un dernier renfort en s'attachant les services d'Eric Simporé, jeune espoir ivoirien.

Le transfert a été finalisé le dernier jour du mercato hivernal. Simporé est désormais officiellement un Buffalo. Il arrive en provenance du SO Armée, un club ivoirien.

Un jeune talent à fort potentiel rejoint Gand

Le défenseur central de 19 ans évoluera dans un premier temps avec le Jong Gent. L’opération est toutefois assez particulière : il est prêté pour une durée d’un an et demi, avec une option d’achat négociée par le club gantois.

L’Ivoirien a déjà porté à cinq reprises le maillot de la sélection U20 de son pays. En Flandre orientale, le club semble clairement convaincu de ses qualités.

"Simporé est un défenseur athlétique et puissant, qui fait preuve de leadership et d’audace. La Gantoise est convaincue qu’il peut apporter une plus-value immédiate à l’équipe des espoirs et qu’il dispose du potentiel nécessaire pour poursuivre sa progression", indique le club.



Ce prêt avec option d'achat s’annonce évidemment crucial pour le joueur. S’il ne montre pas ce dont il est capable, la suite de sa carrière pourrait s’annoncer plus difficile pour lui. C'est un premier véritable test.