Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

Anderlecht cherche un nouveau directeur sportif. Mais quel est le bilan d'Olivier Renard ? Nous avons analysé ses transferts entrants.

Pour le moment, Anderlecht garde le silence, mais le sort d'Olivier Renard est scellé. L'ancien gardien peut sauver les apparences quelques semaines, mais quelqu'un d'autre prendra sa place avant le mercato estival.

Vous souvenez-vous des premiers mots de Renard lors de son arrivée en octobre 2024 ? "Il n'y a qu'une seule façon de remettre Anderlecht sur pied", avait-il déclaré. "Le club doit miser sur de jeunes talents avec une valeur à la revente."

Analyse des déclarations d'Olivier Renard

Depuis cette annonce, Renard a fait venir douze joueurs au Lotto Park (sans compter les prêts). Nous avons consulté le site Transfermarkt pour comparer leurs prix d'achat et leur valeur sur le marché.

À première vue, le bilan semble positif. La valeur marchande actuelle de huit joueurs a augmenté par rapport au prix payé par Renard. Il faut nuancer ce constat.

Une plus-value, mais...

D'abord, la valeur de certains joueurs a grimpé parce qu'ils ont rejoint un championnat européen. D'autres ont profité du fait de débuter dans un club avec l'histoire et la visibilité d'Anderlecht.

Sur le papier, Renard a réalisé un profit d'un peu plus de douze millions d'euros. Mais on sait que la réalité est souvent moins belle que les chiffres. La conclusion ? Dans une interview, Renard disait qu'il n'était pas Harry Potter. Le conseil d'administration d'Anderlecht va le confirmer officiellement très bientôt.