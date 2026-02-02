Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4323

Nilson Angulo a quitté Anderlecht ce lundi soir pour rejoindre Sunderland, mais une rumeur circule autour de son transfert. Selon certaines sources, le club bruxellois aurait accordé, dans l'accord conclu avec le club colombien du LDU Quito, un pourcentage de 30 % à la revente. Ce qui est faux.

Le pourcentage à la revente inclus dans le contrat d’Angulo est nettement inférieur à 30 %, selon des sources bien informées. Les chiffres exacts ne sont pas divulgués, mais il est clair qu’Anderlecht ne concède pas une perte financière aussi importante que le laisse entendre la rumeur.

L’ailier équatorien de 22 ans quitte Anderlecht pour Sunderland, où il occupera la place de Simon Adingra. Angulo était considéré comme l’un des rares véritables ailiers capables de faire la différence balle au pied dans le noyau, ce qui rend son départ sportivement délicat. Anderlecht ne devra donc pas reverser 30 % du montant du transfert de Nilson Angulo à son ancien club.

Du côté des Mauves, la recherche d’un nouvel ailier s’est dès lors rapidement mise en place. Coba Da Costa, actif à Getafe, succède finalement à Angulo. Il peut occuper le flanc gauche et apporter de l’expérience dans un championnat européen.

Anderlecht entretient de bonnes relations avec Getafe, notamment à la suite du récent prêt de Luis Vázquez, ce qui a aidé à conclure le dossier avant minuit.

Une opération intelligente 

Lire aussi… OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois
Sportivement et financièrement, ce transfert apparaît comme une opération intelligente. Anderlecht encaissera une somme de transfert conséquente d’environ 17,3 millions d’euros, à laquelle pourraient s’ajouter plus de 3 millions d’euros de bonus liés aux performances. Une partie de ce montant devra néanmoins être reversée au club formateur du joueur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Nilson Angulo

Plus de news

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

21:45
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

21:00
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

20:20
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

20:00
Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

20:40
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00
"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

19:45
Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

19:30
OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

21:30
OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

21:15
Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

18:16
Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Hashioka - Ndembi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Hashioka - Ndembi

00:15
Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

15:20
4
OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

00:00
Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

19:15
Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

19:00
Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

18:45
Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

00:30
L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

18:30
OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat

OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat

00:15
Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football" Réaction

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

17:40
Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

18:00
5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

17:20
Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

17:00
De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

12:40
1
Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

16:40
Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

14:20
Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

16:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved