Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Nilson Angulo a quitté Anderlecht ce lundi soir pour rejoindre Sunderland, mais une rumeur circule autour de son transfert. Selon certaines sources, le club bruxellois aurait accordé, dans l'accord conclu avec le club colombien du LDU Quito, un pourcentage de 30 % à la revente. Ce qui est faux.

Le pourcentage à la revente inclus dans le contrat d’Angulo est nettement inférieur à 30 %, selon des sources bien informées. Les chiffres exacts ne sont pas divulgués, mais il est clair qu’Anderlecht ne concède pas une perte financière aussi importante que le laisse entendre la rumeur.

L’ailier équatorien de 22 ans quitte Anderlecht pour Sunderland, où il occupera la place de Simon Adingra. Angulo était considéré comme l’un des rares véritables ailiers capables de faire la différence balle au pied dans le noyau, ce qui rend son départ sportivement délicat. Anderlecht ne devra donc pas reverser 30 % du montant du transfert de Nilson Angulo à son ancien club.

Du côté des Mauves, la recherche d’un nouvel ailier s’est dès lors rapidement mise en place. Coba Da Costa, actif à Getafe, succède finalement à Angulo. Il peut occuper le flanc gauche et apporter de l’expérience dans un championnat européen.

Anderlecht entretient de bonnes relations avec Getafe, notamment à la suite du récent prêt de Luis Vázquez, ce qui a aidé à conclure le dossier avant minuit.

Une opération intelligente

Sportivement et financièrement, ce transfert apparaît comme une opération intelligente. Anderlecht encaissera une somme de transfert conséquente d’environ 17,3 millions d’euros, à laquelle pourraient s’ajouter plus de 3 millions d’euros de bonus liés aux performances. Une partie de ce montant devra néanmoins être reversée au club formateur du joueur.