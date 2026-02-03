OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema
Photo: © photonews
Deviens fan de Monaco! 66

C'était plus que jamais dans l'air, mais c'est désormais officiel : George Ilenikhena est un joueur d'Al-Ittihad. Le buteur remplace Karim Benzema, parti à Al-Hilal.

L’ancien joueur de l’Antwerp a lui-même été remplacé par Simon Adingra à Monaco, qui a lui-même été remplacé par Nilson Angulo à Sunderland. C’est un véritable jeu de chaises musicales qui s’est écrit lors de cette dernière journée du mercato hivernal.

Le Nigérian avait rejoint l’AS Monaco à l’été 2024 en provenance du Great Old. Avant son passage en Belgique, il a été formé à Amiens. Il s’envole désormais vers un autre continent en rejoignant Al-Ittihad, club asiatique.

Selon RMC Sport, le montant du transfert s’élève à hauteur de 33 millions d’euros. Une somme bien supérieure à sa valeur marchande, estimée à 12 millions d’euros selon Transfermarkt. Les Monégasques réalisent donc une très belle affaire. 

Un contrat jusqu'en 2029 

Il était arrivé en terre monégasque pour 18,75 millions d’euros. L’Antwerp avait de son côté mis six millions sur la table pour le signer en provenance d’Amiens à l’été 2023.

Le natif de Lagos a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029 avec les Tigres. Son salaire devrait également, sans surprise, être bien plus élevé qu’à Monaco.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de France
Coupe de France Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Monaco
George Ilenikhena

Plus de news

Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

18:00
"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Ilenikhena - Fixelles - Angely

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Ilenikhena - Fixelles - Angely

16:30
Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

17:00
OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

16:00
OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

15:30
OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

15:00
Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

14:40
1
"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

14:20
"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

14:00
"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

13:30
"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

13:00
La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

12:40
Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

12:20
3
Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

12:00
Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

11:20
1
Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

11:00
Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

10:30
Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

10:00
Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

09:30
Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

09:00
Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

08:30
Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

07:20
Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

08:00
En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

07:40
"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

07:00
4
Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

23:45
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved