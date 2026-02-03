OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

C'était plus que jamais dans l'air, mais c'est désormais officiel : George Ilenikhena est un joueur d'Al-Ittihad. Le buteur remplace Karim Benzema, parti à Al-Hilal.

L’ancien joueur de l’Antwerp a lui-même été remplacé par Simon Adingra à Monaco, qui a lui-même été remplacé par Nilson Angulo à Sunderland. C’est un véritable jeu de chaises musicales qui s’est écrit lors de cette dernière journée du mercato hivernal.

Le Nigérian avait rejoint l’AS Monaco à l’été 2024 en provenance du Great Old. Avant son passage en Belgique, il a été formé à Amiens. Il s’envole désormais vers un autre continent en rejoignant Al-Ittihad, club asiatique.

Selon RMC Sport, le montant du transfert s’élève à hauteur de 33 millions d’euros. Une somme bien supérieure à sa valeur marchande, estimée à 12 millions d’euros selon Transfermarkt. Les Monégasques réalisent donc une très belle affaire.

الموهوب "جورج إيلينيكنا" 💎

نـمر جديـد في العـميد 🐅#شتوية_العميد pic.twitter.com/6er0EyGQuL — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 3, 2026

Un contrat jusqu'en 2029

Il était arrivé en terre monégasque pour 18,75 millions d’euros. L’Antwerp avait de son côté mis six millions sur la table pour le signer en provenance d’Amiens à l’été 2023.





Le natif de Lagos a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029 avec les Tigres. Son salaire devrait également, sans surprise, être bien plus élevé qu’à Monaco.