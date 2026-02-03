Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Ndembi - Hashioka
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ndembi - Hashioka
OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat
La Gantoise a officialisé ce lundi, en toute fin de mercato, la signature d'un nouveau Japonais, Daiki Hashioka. L'arrière gauche arrive en provenance du Slavia Prague sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'en fin de saison. (Lire la suite)
OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique
Michée Ndembi est officiellement un joueur du KVC Westerlo. Le défenseur central a été officialisé ce lundi, lors de la dernière journée du mercato hivernal. (Lire la suite)
