"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

De retour le week-end dernier lors du Clasico après avoir subi une déchirure musculaire partielle, Marlon Fossey s'est confié au micro de Capital Football UK après la rencontre. L'Américain a notamment évoqué son avenir.

Marlon Fossey a commencé par évoquer ses souvenirs dans son club formateur, Fulham : "J’ai disputé un match compétitif en Carabao Cup. Ça aurait pu être bien plus, mais j’ai énormément appris au club. J’ai grandi en tant qu’homme et j’ai côtoyé beaucoup de joueurs de l’équipe première qui m’ont aidé à ajouter des choses à mon jeu. Au final, le fait de ne pas jouer là-bas m’a conduit ici (au Standard de Liège). Je ne suis pas en colère."

Le Liégeois est ravi de l’évolution de son ancien club, qui parvient à se stabiliser en Premier League : "Il y a de bonnes personnes qui travaillent dans l’ombre, un bon staff technique, et des joueurs qui connaissent le club, comme Tom Cairney, et qui veillent à maintenir des standards élevés à l’entraînement. C’est un bon club, un club familial. La machine est lancée maintenant et j’espère que ça va continuer."

"Un retour en Angleterre ? Je ne dirais pas que c’est un rêve, mais le football est parfois très imprévisible. Je pourrais y retourner, ou pas. Pour l’instant, je suis heureux là où je suis, et c’est le plus important."

Marlon Fossey se sent bien au Standard

Il se sent pour le moment bien à Liège : "C’est un club magnifique et je suis un joueur très, très passionné (sourire)."



En ce qui concerne son avenir, il n’y pense pas réellement : "J’essaie de ne pas trop me projeter. La vie est courte et je me concentre sur le lendemain, sur le temps qui vient. On a un très beau match la semaine prochaine contre le Club de Bruges, et j’ai hâte d’y être."