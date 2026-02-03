"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

Photo: © photonews
De retour le week-end dernier lors du Clasico après avoir subi une déchirure musculaire partielle, Marlon Fossey s'est confié au micro de Capital Football UK après la rencontre. L'Américain a notamment évoqué son avenir.

Marlon Fossey a commencé par évoquer ses souvenirs dans son club formateur, Fulham : "J’ai disputé un match compétitif en Carabao Cup. Ça aurait pu être bien plus, mais j’ai énormément appris au club. J’ai grandi en tant qu’homme et j’ai côtoyé beaucoup de joueurs de l’équipe première qui m’ont aidé à ajouter des choses à mon jeu. Au final, le fait de ne pas jouer là-bas m’a conduit ici (au Standard de Liège). Je ne suis pas en colère."

Le Liégeois est ravi de l’évolution de son ancien club, qui parvient à se stabiliser en Premier League : "Il y a de bonnes personnes qui travaillent dans l’ombre, un bon staff technique, et des joueurs qui connaissent le club, comme Tom Cairney, et qui veillent à maintenir des standards élevés à l’entraînement. C’est un bon club, un club familial. La machine est lancée maintenant et j’espère que ça va continuer."

"Un retour en Angleterre ? Je ne dirais pas que c’est un rêve, mais le football est parfois très imprévisible. Je pourrais y retourner, ou pas. Pour l’instant, je suis heureux là où je suis, et c’est le plus important." 

Marlon Fossey se sent bien au Standard

Il se sent pour le moment bien à Liège : "C’est un club magnifique et je suis un joueur très, très passionné (sourire)."


En ce qui concerne son avenir, il n’y pense pas réellement : "J’essaie de ne pas trop me projeter. La vie est courte et je me concentre sur le lendemain, sur le temps qui vient. On a un très beau match la semaine prochaine contre le Club de Bruges, et j’ai hâte d’y être."

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Fixelles - Ndayishimiye

OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

