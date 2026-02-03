Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

À l'Olympique de Marseille, la tension est à son comble. Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia se sont disputés. L'entraîneur Roberto De Zerbi comprend cette altercation.

Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren ne deviendront jamais les meilleurs amis. Après plusieurs tacles appuyés du premier cité, l’ancien joueur de l’Antwerp a réagi de manière assez véhémente. Cela n’a pas débouché sur un incident physique, mais une vive altercation verbale a bien eu lieu. L’accrochage entre les deux concurrents remonte à dimanche.

En vue du match de Coupe contre le Stade Rennais (mardi, coup d’envoi à 21h10), l’entraîneur de Marseille Roberto De Zerbi a tenu une conférence de presse.

De Zerbi encourage les confrontations sur le terrain

Il est revenu sur l’incident avec une réaction pour le moins surprenante. "Ils se sont pris la tête sur le terrain", reconnaît-il d’abord selon RMC. "J’aimerais que mes joueurs se prennent la tête tous les jours sur le terrain. Moi je paierais pour ça, pour qu’ils puissent se fâcher sur le terrain."

L'entraîneur laisse même entendre que Vermeeren et Kondogbia ont marqué des points auprès de lui grâce à leur accrochage : "C’est différent par rapport au vestiaire de Rennes (la bagarre entre Rabiot et Rowe en début de saison, ndlr). Sur le terrain, c’est une chose, une demi-heure après c’est autre chose."



"Il peut y avoir des échanges animés sur le terrain. C’est normal. Et de fait, je ne suis pas intervenu", conclut Roberto De Zerbi, qui est d’ailleurs sous forte pression à l'OM. En France, le match contre Rennes est vu par les observateurs comme celui de la dernière chance.