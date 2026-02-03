OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

Lars Roemers, jeune joueur né en 2011, a paraphé son premier contrat professionnel avec le KRC Genk. L'information a été officialisée par le club ce lundi.

Après Ilyes Bennane, Lars Roemers est le deuxième joueur né en 2011 à signer un contrat professionnel en Belgique. Le très jeune talent a signé un contrat de deux ans et demi avec les Limbourgeois.

Le jeune Genkois évolue sur le côté droit. Il peut aussi bien jouer en tant que latéral qu’ailier droit. Une polyvalence qu’a mise en avant le club limbourgeois dans son communiqué.

C’est un pur produit du centre de formation du KRC Genk puisqu’il est au club depuis les U7. Son talent a très vite été remarqué, ce qui l’a conduit à déjà devenir professionnel à seulement 15 ans.

Les mots du directeur technique à propos de Lars Roemers

Le directeur technique du centre de formation limbourgeois, Koen Daerden, s’est exprimé à son sujet : "Lars combine la vitesse avec une vraie qualité technique et connaît parfaitement notre club. Il entretient un lien fort avec le KRC Genk et montre chaque jour l’état d’esprit adéquat pour continuer à progresser."



"Toute la famille genkoise souhaite à Lars Roemers beaucoup de succès dans la poursuite de son développement sous les couleurs bleu et blanc", écrit le KRC Genk.