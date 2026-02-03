"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico
Deviens fan de Anderlecht! 4323

Anderlecht a déçu sur tous les points lors du Clasico contre le Standard de Liège. Une défaite 2-0 qui a fait licencier Besnik Hasi.

Le Clasico du dernier week-end n'a pas été passionnant. Anderlecht n'était pas dans le match. Thomas Chatelle, ancien joueur du club, a suivi la rencontre et il n'a pas gardé sa langue dans sa bouche.

"Durant la première demi-heure, Anderlecht m'a fait penser à une bande d'écoliers qui jouent au foot", lâche-t-il dans les colonnes de Het Belang van Limburg. "Tout le monde courait n'importe où. Je n'ai pas vu l'état d'esprit qu'exige un Clasico."

"Dans ces conditions, impossible de gagner, même contre ce Standard-là", poursuit-il, précisant que les Rouches n'ont pas livré leur meilleur match. À la différence près qu'ils ont montré de l'envie. "Au vu de cette prestation, continuer avec Besnik Hasi était compliqué."

Des problèmes de fond qui collent à la peau d'Anderlecht

L'entraîneur kosovar a été licencié dans la journée. "Les résultats n'étaient pas à la hauteur et, avec le recul, il n'a pas réussi à faire progresser les joueurs individuellement. Hasi était loin d'être le seul problème à Anderlecht."


"Il manque une ligne directrice sportive claire, et on ne sait pas qui décide quoi. Ndiaye était l'un de leurs jeunes talents il y a deux ans, mais maintenant il est prêté à Schalke. Qu'en est-il de Cvetkovic après l'arrivée de Sikan ? Même Coosemans n'est plus le même depuis ses problèmes de contrat", conclut Chatelle.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Besnik Hasi

Plus de news

Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

20:00
Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

18:40
"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

17:30
Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

19:30
Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

14:40
1
Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Lookman - Ilenikhena - Angely

18:20
OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

18:20
Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

Roberto De Zerbi réagit à l'altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia : "Je paierais pour ça"

18:00
OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

OFFICIEL : George Ilenikhena quitte l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli et remplace Karim Benzema

16:30
OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

OFFICIEL : La Gantoise mise sur un jeune défenseur central ivoirien

16:00
OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

15:30
OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

OFFICIEL : un deuxième joueur né en 2011 signe son premier contrat professionnel en Belgique

15:00
"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

13:00
"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

"Je ne dirais pas que c'est un rêve" : Marlon Fossey interrogé sur son avenir

14:20
"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

"Rouche un jour, Rouche toujours" : le message de Hakim Sahabo aux supporters du Standard suite à son départ

14:00
"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

13:30
La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

12:40
Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

10:00
Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

12:00
Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

12:20
3
Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

11:20
1
Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

11:00
Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

23:45
Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

10:30
Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

08:00
Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

09:30
"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

07:00
4
Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

09:00
Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

08:30
En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

07:40
Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

06:30
OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

21:45

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved