"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

Anderlecht a déçu sur tous les points lors du Clasico contre le Standard de Liège. Une défaite 2-0 qui a fait licencier Besnik Hasi.

Le Clasico du dernier week-end n'a pas été passionnant. Anderlecht n'était pas dans le match. Thomas Chatelle, ancien joueur du club, a suivi la rencontre et il n'a pas gardé sa langue dans sa bouche.

"Durant la première demi-heure, Anderlecht m'a fait penser à une bande d'écoliers qui jouent au foot", lâche-t-il dans les colonnes de Het Belang van Limburg. "Tout le monde courait n'importe où. Je n'ai pas vu l'état d'esprit qu'exige un Clasico."

"Dans ces conditions, impossible de gagner, même contre ce Standard-là", poursuit-il, précisant que les Rouches n'ont pas livré leur meilleur match. À la différence près qu'ils ont montré de l'envie. "Au vu de cette prestation, continuer avec Besnik Hasi était compliqué."

Des problèmes de fond qui collent à la peau d'Anderlecht

L'entraîneur kosovar a été licencié dans la journée. "Les résultats n'étaient pas à la hauteur et, avec le recul, il n'a pas réussi à faire progresser les joueurs individuellement. Hasi était loin d'être le seul problème à Anderlecht."



"Il manque une ligne directrice sportive claire, et on ne sait pas qui décide quoi. Ndiaye était l'un de leurs jeunes talents il y a deux ans, mais maintenant il est prêté à Schalke. Qu'en est-il de Cvetkovic après l'arrivée de Sikan ? Même Coosemans n'est plus le même depuis ses problèmes de contrat", conclut Chatelle.