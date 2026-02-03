Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

Nous sommes toujours plus proches d'un départ de Nicolas Frutos de la RAAL. Le directeur technique des Loups va rejoindre le Sporting Charleroi.

L'information tombait comme une bombe ce lundi, au beau milieu de la dernière ligne droite du mercato hivernal pour les clubs belges : Nicolas Frutos serait dans le viseur du Sporting Charleroi. Mehdi Bayat, qui cherche depuis longtemps un renfort d'expérience pour sa cellule sportive, aurait jeté son dévolu sur le directeur des sports de la RAAL.

Plus tard dans la soirée, sur le plateau de la Tribune, sur la RTBF, le dossier était évoqué, et les journalistes présents confirmaient ces informations. Une source plutôt fiable puisque Frutos est un participant régulier à l'émission, et un consultant très apprécié.

Nicolas Frutos va rejoindre Charleroi

Ce mardi matin, troisième son de cloche : c'est cette fois Sacha Tavolieri qui confirme les informations initialement donnés par La Dernière Heure ce lundi. Nicolas Frutos va bel et bien plier bagages et quitter l'Easi Arena pour le Mambourg.

Un départ qui ne se fera pas tout de suite mais "d'ici quelques semaines", précise notre confrère. La RAAL perd donc en l'espace de quelques mois son directeur sportif, David Verwilghen, et son directeur technique, Nicolas Frutos.

On ignore si le rôle de Frutos à Charleroi sera précisément celui de "directeur sportif", mais les supporters carolos seront ravis, eux qui attendent depuis longtemps l'arrivée d'un profil de spécialiste dans ce domaine pour soutenir Mehdi Bayat.