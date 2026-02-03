Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi

Ca se confirme : Nicolas Frutos va bel et bien rejoindre le Sporting Charleroi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nous sommes toujours plus proches d'un départ de Nicolas Frutos de la RAAL. Le directeur technique des Loups va rejoindre le Sporting Charleroi.

L'information tombait comme une bombe ce lundi, au beau milieu de la dernière ligne droite du mercato hivernal pour les clubs belges : Nicolas Frutos serait dans le viseur du Sporting Charleroi. Mehdi Bayat, qui cherche depuis longtemps un renfort d'expérience pour sa cellule sportive, aurait jeté son dévolu sur le directeur des sports de la RAAL.

Plus tard dans la soirée, sur le plateau de la Tribune, sur la RTBF, le dossier était évoqué, et les journalistes présents confirmaient ces informations. Une source plutôt fiable puisque Frutos est un participant régulier à l'émission, et un consultant très apprécié.

Nicolas Frutos va rejoindre Charleroi

Ce mardi matin, troisième son de cloche : c'est cette fois Sacha Tavolieri qui confirme les informations initialement donnés par La Dernière Heure ce lundi. Nicolas Frutos va bel et bien plier bagages et quitter l'Easi Arena pour le Mambourg.

Un départ qui ne se fera pas tout de suite mais "d'ici quelques semaines", précise notre confrère. La RAAL perd donc en l'espace de quelques mois son directeur sportif, David Verwilghen, et son directeur technique, Nicolas Frutos.

Lire aussi… Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?
On ignore si le rôle de Frutos à Charleroi sera précisément celui de "directeur sportif", mais les supporters carolos seront ravis, eux qui attendent depuis longtemps l'arrivée d'un profil de spécialiste dans ce domaine pour soutenir Mehdi Bayat. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
RAAL La Louvière

Plus de news

"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

"Je ne suis pas étonné" : les premiers mots de Victor Corneillie sous le maillot du RFC Liège

13:30
"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

"Je suis un peu triste" : Nilson Angulo partage un message aux supporters d'Anderlecht après son départ

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Ndayishimiye - Massolin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Ndayishimiye - Massolin

12:40
Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

Surprenant ? Le Sporting Charleroi est le seul club à... ne pas avoir transféré cet hiver

11:20
La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

La galère se poursuit pour Mike Trésor, passé à côté d'un transfert à cause de sa forme physique

12:40
Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

Gianni Infantino prend tout le monde par surprise et ouvre la porte à un retour de la Russie

12:20
Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

Des transferts sont encore possibles : voici les pays où les clubs de Pro League peuvent encore vendre

11:00
Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

10:30
Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

10:00
Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

00:30
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

09:30
Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

20:40
Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

09:00
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00
Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

08:30
Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

08:00
En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

07:40
"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

07:00
3
Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

23:45
Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

06:30
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

21:45
OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

21:15
OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

21:30
Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

21:00
Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

20:20
Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

20:00
"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

19:45
Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

19:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved