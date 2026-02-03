Pourquoi la situation des RSCA Futures illustre les problèmes actuels de la formation anderlechtoise

Kenneth Bornauw a encore énormément de travail à Anderlecht. Le nouveau CEO a hérité d'un chantier de longue haleine. Et cela ne concerne pas uniquement l'équipe première : au niveau de la formation aussi, il faudra remettre de l'ordre.

Les RSCA Futures ont remporté trois victoires et concédé neuf partages cette saison, ce qui les place à la 14e place de la Challenger Pro League. Ce qui frappe surtout, c’est que les Futures doivent désormais compter sur de nombreux renforts entrants pour étoffer correctement leur noyau.

Si l’on remonte cinq ou six ans en arrière, il n’y avait pratiquement aucun joueur sur le terrain, chez les espoirs, qui ne provenait pas de la formation du club. Le week-end dernier, six joueurs achetés ou prêtés, Thomas Foket compris, figuraient dans le onze de base.

Autre fait marquant : deux Sénégalais (Omar Sarr et Pape Aliya N’Dao), un Ghanéen (Antwi Dacosta) et un Nigérian (Babatunde Akomolede) ont été recrutés. De quoi faire froncer les sourcils de certains. Cela s’explique toutefois aussi par les nombreuses promotions de jeunes vers l’équipe première et par les départs de joueurs vers d’autres clubs.

Le centre de formation ne parvient plus à suivre ce rythme, ce qui oblige à faire monter des joueurs beaucoup trop jeunes dans des catégories supérieures. Chez les Futures, on retrouve actuellement quatre joueurs de 16 ans, trois de 17 ans et un de 15 ans. Il n’a jamais été prévu de devoir recruter huit joueurs pour disposer d’une équipe compétitive.

Une montée trop rapide des jeunes qui a des conséquences à Anderlecht

L’idée de départ était de s’appuyer sur les jeunes du club, avec ici et là quelques renforts ciblés. Mais l’afflux de joueurs en provenance du continent africain ne correspond pas vraiment à la trajectoire initialement envisagée. Cette perturbation dans la filière de formation a d’ailleurs aussi des conséquences sportives.



Le week-end dernier, les équipes de jeunes ont affronté Genk : bilan, trois défaites et un match nul pour les différentes équipes. La plupart du temps, ces jeunes affrontent des adversaires d’un an, voire plus, plus âgés. À cet âge-là, la différence est énorme.

Ce problème devra également être pris à bras-le-corps dans les mois à venir. C’est d’ailleurs pour cette raison que les spéculations vont bon train à Neerpede concernant un retour de Jean Kindermans. Quel que soit le rôle envisagé, il pourrait apporter son expertise pour remettre la structure sur de bons rails.