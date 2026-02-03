OFFICIEL : les Francs Borains recrutent un milieu défensif expérimenté en provenance de D1A

Un dernier départ de dernière minute est encore venu s'ajouter à Westerlo, bouclant ainsi un mercato particulièrement chargé. Mathias Fixelles rejoint les Francs Borains.

Le KVC Westerlo a connu le mercato hivernal le plus animé de tous les clubs de Jupiler Pro League. Dylan Ourega, Shunsuke Saito, Afonso Patrão, Naoufal Bohamdi-Kamoni, Michéé Ndembi, Enis Destan et Clinton Nsiala ont rejoint le club.

À l’inverse, Tuur Rommens, Adedire Mebude, Griffin Yow, Kyan Vaesen et Antoñito Cordero ont quitté Westerlo cet hiver. Un nom supplémentaire s’est encore ajouté le jour de la clôture du mercato.

Mathias Fixelles conclut l’hiver très chargé de Westerlo

Mathias Fixelles s’engage dans une nouvelle aventure aux Francs Borains. Arrivé à Westerlo en janvier 2022 en provenance de Courtrai, il a disputé 64 rencontres sous les couleurs campinoises.

Cette saison, il n’a été aligné qu’à quatre reprises, pour un total d’environ 26 minutes de jeu. Le joueur s’est montré heureux de son transfert (contrat jusqu'en fin de saison) au micro de son nouveau club.



"Je suis content de me rapprocher de chez moi et j’ai envie de rejouer, de retrouver du plaisir, de rallumer la flamme. Je vais retrouver un groupe qui veut jouer au ballon, se faire plaisir. Collectivement, on veut prendre le maximum de points et terminer le plus haut possible", a-t-il déclaré.