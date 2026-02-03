OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges

OFFICIEL : l'Atlético Madrid se renforce avec un nouvel attaquant avant d'affronter Bruges
Photo: © photonews
À l'approche du barrage de la Ligue des champions entre le Club de Bruges et l'Atlético Madrid, les Colchoneros se sont renforcés avec un nouvel attaquant : Ademola Lookman signe dans la capitale espagnole en provenance de l'Atalanta.

Le Nigérian a signé un contrat jusqu’en juin 2030. Il quitte l’Italie après avoir rejoint l’Atalanta à l’été 2022 en provenance du RB Leipzig.

Sous les couleurs de l’Atalanta, Ademola Lookman a disputé un total de 137 matchs. Il s’est montré décisif à 82 reprises (55 buts et 27 assists). Récemment convoqué pour disputer la CAN, l’attaquant a eu peu de temps de jeu avec le club italien ces dernières semaines. Sa dernière apparition remonte au 25 janvier dernier contre Parme, où il est monté à 11 minutes de la fin.

Le Club de Bruges affrontera l’Atlético Madrid dans un duel aller-retour en barrages de la Ligue des champions. L’aller aura lieu au stade Jan Breydel le 18 février, tandis que le retour est programmé la semaine suivante, le 24 février, au Metropolitano. 

Ademola Lookman connaît bien le Club de Bruges

Jouer face au Club de Bruges, cela va rappeler de mauvais souvenirs au Nigérian. En effet, la saison dernière, les Bergamasques avaient été éliminés à ce stade de la compétition par les Blauw en Zwart. Le joueur avait même été victime d’un tacle de son coach de l’époque, Gian Piero Gasperini.

Ademola Lookman avait été absent du match aller en raison d’une blessure au genou. Au retour, alors que son équipe était menée 0-3, il était entré en jeu au début de la seconde période, permettant à l'Atalanta de réduire l’écart à 1-3 d’entrée de jeu, mais il avait ensuite manqué le penalty qui aurait pu permettre à son équipe de faire 2-3.

Depuis ce match, le Club de Bruges a affronté l’Atalanta une nouvelle fois en Ligue des champions, c'était en septembre dernier. Et cela s’était bien moins bien passé pour les Brugeois, puisqu’ils s’étaient inclinés 2-1. Lookman était d’ailleurs titulaire.

