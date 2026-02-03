Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

Brillant avec Parme malgré la défaite contre la Juve, Mandela Keita impressionne l'Italie. Le milieu de terrain frappe fort à la porte des Diables Rouges.

Mandela Keita est en train de se faire remarquer en Italie. Le milieu de terrain pourrait retrouver les Diables Rouges au mois de mars. Il n'a qu'une seule sélection à son actif pour le moment.

Keita est devenu indispensable à Parme. Cette saison, c'est le meilleur joueur de son équipe. Il a débuté 91% des rencontres de Serie A, on pourrait l'appeler l'homme à tout faire.

Impressionnant contre la Juventus

Dimanche, face à la Juventus, Parme n'a pas fait le poids et s'est incliné 1-4 à domicile. C'était le seul à tirer son épingle du jeu, avec une note de 7,3 sur Sofascore, loin devant ses coéquipiers.

Les médias italiens sont fans

Les médias italiens ont salué sa prestation. "Une accélération fulgurante. Il exerce un pressing efficace et récupère le ballon avant la transition", selon la Gazzetta dello Sport. "Le seul à avoir osé percer la défense adverse depuis le milieu de terrain, créer une supériorité numérique et obtenir deux cartons jaunes en quelques minutes. Mais il ne peut pas faire la différence à lui seul", écrit Tuttomercato.



Malgré ses efforts, Parme est 16e du classement, avec six points d'avance sur la zone de relégation. Un profil qui correspond aux besoins de Rudi Garcia.