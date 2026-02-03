"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie
Photo: © photonews

Thomas Foket a retrouvé du temps de jeu avec les RSCA Futures face au RFC Liège samedi dernier. Toujours dans une situation délicate à Anderlecht, il s'est confié.

Avec les RSCA Futures, Thomas Foket a disputé sa première rencontre officielle depuis le 9 décembre. Il ne s’agissait que de son deuxième match de la saison, après avoir été écarté du noyau A du RSC Anderlecht. Pendant plusieurs mois, il s’est entraîné avec les Futures afin de rester en forme.

"Je me suis toujours préparé sérieusement avec les jeunes, dans l’attente de la moindre opportunité qu’Anderlecht voulait me donner", a-t-il confié à La Dernière Heure.

Le club semblait ouvert à une solution durant le mercato hivernal, mais celle-ci n’est finalement pas arrivée, sauf éventuelle piste qui n’aurait pas encore été rendue publique. "Avec mon entourage, nous essayons de trouver une solution favorable pour moi."

Une résiliation du contrat ?

Son contrat court encore jusqu’en 2027, ce qui rend la situation d’autant plus délicate. Malgré ce contexte, le joueur a tenu à souligner qu’il est prêt à jouer. "Peu importe, je veux juste jouer. Physiquement, je suis prêt, je l’ai montré aujourd’hui", affirme-t-il, résumant ainsi sa seule demande actuelle.

Thomas Foket reconnaît que sa situation n'est pas simple : "La situation est loin d’être évidente, mais elle est ce qu’elle est… Je dois l’accepter et aller de l’avant pour me relancer." 

