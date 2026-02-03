Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

Sorti sur blessure contre Dender, Yira Sor devrait finalement bien être prêt pour le prochain match du KRC Genk.

Les Limbourgeois ont rapidement fait la différence face à la lanterne rouge Dender avant de connaître une suite de rencontre plus poussive.

Alors que le KRC Genk menait 0-2 dès la 8e minute de jeu grâce à un doublé de Daan Heymans, Bruny Nsimba a réduit l’écart à la 58e minute (1-2).

Pas de blessure grave pour Yira Sor

Yira Sor est monté au jeu peu après l’heure de jeu, mais son passage sur le terrain a été de courte durée. Une bonne dizaine de minutes après son entrée, il a dû quitter la pelouse.

Finalement, sa blessure ne semble pas trop grave. Selon le Belang van Limburg, l’ailier a bénéficié de deux jours de repos en raison d’une légère gêne.



Il réintégrera le groupe mercredi, une bonne nouvelle pour Nicky Hayen, qui pourra à nouveau compter sur Yira Sor. Ce dimanche, Genk recevra Anderlecht et espère pouvoir bien compter sur lui.