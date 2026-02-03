Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht
Photo: © photonews

Sorti sur blessure contre Dender, Yira Sor devrait finalement bien être prêt pour le prochain match du KRC Genk.

Les Limbourgeois ont rapidement fait la différence face à la lanterne rouge Dender avant de connaître une suite de rencontre plus poussive.

Alors que le KRC Genk menait 0-2 dès la 8e minute de jeu grâce à un doublé de Daan Heymans, Bruny Nsimba a réduit l’écart à la 58e minute (1-2).

Pas de blessure grave pour Yira Sor

Yira Sor est monté au jeu peu après l’heure de jeu, mais son passage sur le terrain a été de courte durée. Une bonne dizaine de minutes après son entrée, il a dû quitter la pelouse. 

Finalement, sa blessure ne semble pas trop grave. Selon le Belang van Limburg, l’ailier a bénéficié de deux jours de repos en raison d’une légère gêne.


Il réintégrera le groupe mercredi, une bonne nouvelle pour Nicky Hayen, qui pourra à nouveau compter sur Yira Sor. Ce dimanche, Genk recevra Anderlecht et espère pouvoir bien compter sur lui. 

