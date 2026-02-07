Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

Semaine après semaine, les défenseurs d'Anderlecht inquiètent un peu plus. Que ce soit par son niveau, ou par des blessures qui n'en finissent plus de chambouler les plans du staff...

Le RSC Anderlecht pourrait bien perdre très gros dans les 7 jours à venir. Une défaite à Genk pourrait amener les Mauves en bordure du top 6 (ils ne peuvent cependant pas en sortir ce week-end) ; autre chose qu'un exploit au Bosuil, et il n'y aura pas de titre non plus cette saison.

Pour éviter que la crise se prolonge, il faudra pourtant s'en sortir... avec une défense une nouvelle fois inédite. Comme jeudi, Marco Kana et Ludwig Augustinsson seront absents dimanche et très probablement jeudi. Ilay Camara a rejoint la liste des blessés.

Sans Camara, Kana, Augustinsson, Diarra, Sardella...

Moussa Diarra, arrivé en renfort cet hiver, montre des qualités - dans son style - mais Anderlecht va devoir s'en passer un petit temps : le parquet réclame 3 matchs ferme de suspension. Une sanction bien normale, contre laquelle le RSCA devrait se porter en appel afin de gagner un peu de temps, peu importe que noblesse oblige dans de telles circonstances.

Dimanche, Killian Sardella sera bel et bien là, mais jeudi prochain, il faudra faire sans lui aussi. Au vu de son niveau récent, Edward Still aurait peut-être tranché en sa défaveur quoi qu'il en fut, mais seulement si Camara ou Augustinsson avaient été disponibles.



Bref : si dimanche, on pourrait voir un quatre arrière semblable à celui de jeudi, seul Ali Maamar remplaçant le blessé Camara, Still devra bricoler au Bosuil. Et s'il a vu la même chose que nous en ce qui concerne le duo Hey-Sardella, il pourrait tenter le tout pour le tout à Genk, même si cela implique de titulariser un Mihajlo Ilic qui a bien mauvaise presse.

Et jeudi prochain à l'Antwerp ? On pourrait voir démarrer un quatre arrière d'une faiblesse dont on ne se rappelle franchement pas depuis... longtemps. Disons, l'entame des années Coucke, lorsque des transferts d'un niveau quasi-suspect débarquaient du KV Ostende.

Dans le pire des cas, cela pourrait en effet donner : Maamar-Ilic -Hey-Vroninks. Ce dernier mérite bien sûr une seconde chance après son calvaire contre Häcken, mais il reste un joueur des Futures plutôt que de l'équipe A. Difficile d'imaginer un exploit avec une telle défense...