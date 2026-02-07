Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler

Une ligne défensive indigne d'Anderlecht ? Edward Still va encore devoir bricoler
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Semaine après semaine, les défenseurs d'Anderlecht inquiètent un peu plus. Que ce soit par son niveau, ou par des blessures qui n'en finissent plus de chambouler les plans du staff...

Le RSC Anderlecht pourrait bien perdre très gros dans les 7 jours à venir. Une défaite à Genk pourrait amener les Mauves en bordure du top 6 (ils ne peuvent cependant pas en sortir ce week-end) ; autre chose qu'un exploit au Bosuil, et il n'y aura pas de titre non plus cette saison.

Pour éviter que la crise se prolonge, il faudra pourtant s'en sortir... avec une défense une nouvelle fois inédite. Comme jeudi, Marco Kana et Ludwig Augustinsson seront absents dimanche et très probablement jeudi. Ilay Camara a rejoint la liste des blessés.

Sans Camara, Kana, Augustinsson, Diarra, Sardella...

Moussa Diarra, arrivé en renfort cet hiver, montre des qualités - dans son style - mais Anderlecht va devoir s'en passer un petit temps : le parquet réclame 3 matchs ferme de suspension. Une sanction bien normale, contre laquelle le RSCA devrait se porter en appel afin de gagner un peu de temps, peu importe que noblesse oblige dans de telles circonstances.

Dimanche, Killian Sardella sera bel et bien là, mais jeudi prochain, il faudra faire sans lui aussi. Au vu de son niveau récent, Edward Still aurait peut-être tranché en sa défaveur quoi qu'il en fut, mais seulement si Camara ou Augustinsson avaient été disponibles. 

Lire aussi… Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

Bref : si dimanche, on pourrait voir un quatre arrière semblable à celui de jeudi, seul Ali Maamar remplaçant le blessé Camara, Still devra bricoler au Bosuil. Et s'il a vu la même chose que nous en ce qui concerne le duo Hey-Sardella, il pourrait tenter le tout pour le tout à Genk, même si cela implique de titulariser un Mihajlo Ilic qui a bien mauvaise presse. 

Et jeudi prochain à l'Antwerp ? On pourrait voir démarrer un quatre arrière d'une faiblesse dont on ne se rappelle franchement pas depuis... longtemps. Disons, l'entame des années Coucke, lorsque des transferts d'un niveau quasi-suspect débarquaient du KV Ostende.

Dans le pire des cas, cela pourrait en effet donner : Maamar-Ilic -Hey-Vroninks. Ce dernier mérite bien sûr une seconde chance après son calvaire contre Häcken, mais il reste un joueur des Futures plutôt que de l'équipe A. Difficile d'imaginer un exploit avec une telle défense...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

Anderlecht est fixé : la proposition de sanction pour Moussa Diarra est connue

22:15
Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

Brian Riemer peiné par le sort d'un Anderlechtois : "Ça m'a fait quelque chose de le voir sur le banc"

21:00
Un ancien adjoint d'Anderlecht sur la liste restreinte des Mauves pour devenir entraîneur

Un ancien adjoint d'Anderlecht sur la liste restreinte des Mauves pour devenir entraîneur

16:00
1
"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège Réaction

"L'équipe a pris l'habitude de jouer à ce niveau" : Gaëtan Englebert analyse la belle série du RFC Liège

23:33
STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

STVV écrase Westerlo : les Canaris ne lâchent pas l'Union SG !

23:00
Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

Anderlecht restera toujours Anderlecht : Nicky Hayen préface le choc face au Sporting

20:20
Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

Marlon Fossey révèle sa clé du match contre Bruges : "C'est là que nous sommes les meilleurs"

22:48
🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

🎥 Pluie de buts et remontée spectaculaire pour Genk qui aide le RFC Liège au classement

22:38
Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

Officiel : Lucas Biglia quitte Anderlecht !

18:25
1
Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

Le RFC Liège s'impose contre le Lierse et poursuit sa belle série

22:07
Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

Retour en force contre Anderlecht : le Standard a hâte d'en découdre avec Bruges

21:57
Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

Rik De Mil attend toujours un nouvel assistant : que se passe-t-il ?

21:22
🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

12:00
Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

Une grande nouveauté arrive en Challenger Pro League : "Nous lançons un tout nouveau concept"

20:40
"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

11:00
"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

"Le Standard a battu Bruges deux fois la saison passée" : Ivan Leko méfiant face à ses anciennes couleurs

20:00
Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

Officiel : Liverpool fait son shopping en... Jupiler Pro League

19:40
Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

Le Liégeois Noah Solheid met les choses au clair : "Un simple contact ne signifie pas grand-chose"

19:20
"Il a ce ressenti naturel" : un cadre du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

"Il a ce ressenti naturel" : un cadre du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

19:00
Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

Qui est Emrehan Gedikli, le remplaçant d'Oumar Diouf au RFC Liège ?

18:40
OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

OFFICIEL : Anderlecht recrute un défenseur de seulement 15 ans et lui offre son premier contrat professionnel

14:39
1
"Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège Réaction

"Le groupe est très facile à vivre" : Victor Corneillie se sent déjà bien au RFC Liège

00:07
Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose" Interview

Quelle hiérarchie des attaquants au Standard avec le retour de Nkada ? "On en attend un qui s'impose"

17:40
"Un geste beau et reconnaissant" : retour sur un moment fort après la victoire de Charleroi contre STVV

"Un geste beau et reconnaissant" : retour sur un moment fort après la victoire de Charleroi contre STVV

18:00
"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

"Je me rapproche de ça" : Matte Smets se confie sur sa gestion des critiques et sur Nicky Hayen

17:20
Coup dur pour l'Union SG : un cadre absent plusieurs semaines

Coup dur pour l'Union SG : un cadre absent plusieurs semaines

16:20
"Je ne m'y attendais pas", "monstrueux" : Vincent Euvrard bluffé par un joueur du Standard lors du Clasico Interview

"Je ne m'y attendais pas", "monstrueux" : Vincent Euvrard bluffé par un joueur du Standard lors du Clasico

16:40
Franky Van der Elst élogieux envers un entraîneur belge : "Son parcours est impressionnant"

Franky Van der Elst élogieux envers un entraîneur belge : "Son parcours est impressionnant"

17:00
Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

07:20
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Gnabry - Ordonez - De Bruyne

14:39
Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges Interview

Nouveau casse-tête pour Vincent Euvrard : nouvelles mitigées de l'infirmerie du Standard avant le FC Bruges

15:40
"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

10:30
Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

05/02
3
Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

Voici l'adversaire du Club de Bruges en 1/8e de finale de la Youth League

14:57
Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

09:00
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

05/02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved