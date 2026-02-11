Jean Butez vers une participation à la Coupe du monde 2026 ? "Je n'ai jamais réellement imaginé ça"

Photo: © photonews
En grande forme du côté de Côme, l'ancien gardien de l'Antwerp, Jean Butez, pourrait figurer dans la liste des Bleus pour la Coupe du monde 2026. Il s'est confié à ce sujet au micro de L'Équipe.

Ce mardi encore, le portier s'est illustré contre Naples. Il a stoppé un penalty décisif permettant à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Sa forme étincelante pourrait lui permettre de disputer la Coupe du monde 2026.

Mais alors pense-t-il à une éventuelle sélection avec la France ? "Si vous m’aviez posé la question il y a 6 mois, ce n’était pas un sujet pour moi… Ça l’est désormais un peu plus !"

Le gardien a eu une discussion avec l’actuel numéro un des Bleus au poste de gardien : "On en a parlé avec Mike Maignan quand je suis arrivé en Italie et il m’avait prévenu qu’après une bonne saison, les choses pouvaient aller vite.

Avec Mike, les discussions ont toujours été fluides, tout s’est fait rapidement entre nous. On connaît la situation actuelle des gardiens, donc ça peut ouvrir certaines perspectives." 

Jean Butez à la Coupe du monde 2026 ?


De quoi rêver de disputer le Mondial 2026 ? "Ce n’est pas une chose à laquelle on pense quand on pense être un petit. Je n’ai jamais réellement imaginé ça, parce que j’ai 30 ans, j’ai un parcours un peu différent, je commence à m’imposer à mon âge dans un club d’un grand Championnat européen."

Como
Jean Butez

