"J'ai ressenti ce positivisme à l'entraînement" : les mots de Jérémy Taravel avant d'affronter l'Antwerp
Photo: © photonews
Jérémy Taravel s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi avant la demi-finale retour de la Coupe de Belgique entre l'Antwerp et Anderlecht. L'entraîneur intérimaire a préfacé cette rencontre et ne compte pas révolutionner le jeu anderlechtois.

Suite au départ d’Edward Still, qui était également intérimaire, vers Watford, Jérémy Taravel s’est vu offrir une opportunité unique de prendre les rênes d’Anderlecht en tant qu’intérimaire. Cela représente beaucoup de fierté pour lui : "C’est avec une énorme fierté que je coacherai l’équipe. Mais ma personne n’est pas importante. C’est Anderlecht qui compte."

Il ne compte pas modifier toute l’équipe : "Je vais poursuivre sur la lignée des dernières semaines, tout en apportant quelques corrections ou touches personnelles. Mais je ne vais évidemment pas vous dévoiler mon plan tactique."

Anderlecht ne va pas au mieux ces dernières semaines, c’est le moins que l’on puisse dire. Une situation loin d’être évidente à gérer : "C’est pour cela qu’on a tenté de créer une ambiance positive à l’entraînement. On a voulu garder les choses les plus simples possible, sans remplir les têtes avec trop de consignes tactiques. J’ai ressenti ce positivisme à l’entraînement."

Une question de confiance

"C’est une question de confiance. Combien de buts est-ce que Bertaccini a marqués la saison passée ? Lui, Cvetkovic, Thorgan et d’autres doivent se libérer, puis les buts vont suivre. On va jouer sans frein à l’Antwerp.

Si on a travaillé les tirs au but au cas où on gagne par un but d’écart ? Bien sûr. En Coupe, il faut toujours tenir compte de ce scénario", a-t-il conclu en conférence de presse selon L’Avenir.

