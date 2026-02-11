Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains
En conférence de presse, l'entraîneur de l'Antwerp Joseph Oosting a indiqué que Gyrano Kerk et Daam Foulon restaient incertains pour affronter Anderlecht.

L’Antwerp affrontera Anderlecht ce jeudi en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Le Great Old ne pourra pas se présenter au complet, comme l’a annoncé l’entraîneur Joseph Oosting en conférence de presse.

Mauricio Benitez souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers et n’en est pas encore totalement remis. Joseph Oosting n’avait pas non plus de nouvelles positives concernant Daam Foulon.

Il souffre d’une blessure au mollet. "Daam passera encore une IRM tout à l’heure, mais je pars du principe que cela ne passera pas", a déclaré le T1 de l’Antwerp selon la Gazet van Antwerpen

Gyrano Kerk se remet d'une maladie

Gyrano Kerk était malade, mais les chances qu’il soit apte pour affronter Anderlecht sont élevées : "Gyrano a participé à une partie de l’entraînement. Nous verrons comment il réagit et, en fonction de cela, il débutera ou non."

Le milieu offensif Farouck Adekami sera, lui, bien présent. En plus des blessés déjà mentionnés, Geoffry Hairemans et Rein Van Helden sont également indisponibles. Le nombre d’absents pourrait ainsi s’élever à quatre si Daam Foulon ne récupère pas.

Suis Antwerp - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (12/02).

