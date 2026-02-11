"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

À l'approche du match décisif de Coupe de Belgique au Bosuil entre l'Antwerp et Anderlecht, Hugo Broos s'est montré particulièrement sévère et estime que les Mauves ont dévié de leur cap depuis déjà plusieurs saisons.

La crise à Anderlecht continue tout simplement. Ce jeudi, le club bruxellois disputera au Bosuil le match retour de la demi-finale de la Croky Cup. À domicile, les Mauves s’étaient inclinés 0-1. L’Antwerp est en meilleure position, mais Anderlecht a encore une chance.

Anderlecht devra jouer cette rencontre avec Jérémy Taravel en tant que T1 après les nombreux départs. Selon Hugo Broos, tout a commencé à dérailler depuis le licenciement de Vincent Kompany. "Avec Kompany, il y avait une ligne claire, oui", déclare-t-il au micro du Nieuwsblad.

Hugo Broos se montre très dur envers Anderlecht

"On savait et on voyait alors vers quoi ils voulaient aller. Mais ce qui s’est passé ces trois ou quatre dernières années; je parle des performances sur le terrain et de tout le cirque à côté, est incroyable et inédit dans l’histoire d’Anderlecht.

Je pense que Constant Vanden Stock s’est déjà retourné plusieurs fois dans sa tombe", a poursuivi Hugo Broos. "Prenez Jean Kindermans. Le licencier comme coordinateur des jeunes et ensuite vouloir le faire revenir : c’est une gestion dramatique, non ? C’est ridicule."

L’actuel sélectionneur de l’Afrique du Sud estime que plus personne ne doit prendre Anderlecht en exemple. "Tous ces changements à la tête du club et la barre placée entre-temps trop haut : cela a été néfaste pour le club et pour l’équipe", a conclu Broos.