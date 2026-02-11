Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit

Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Philippe Clement poursuit pleinement son travail à Norwich City. Après une convaincante victoire 0-3 sur la pelouse d'Oxford United FC, le spectre de la relégation semble peu à peu s'éloigner et la confiance grandit pour son équipe.

Philippe Clement réalise du bon travail à Norwich City. Ce mardi soir, l’entraîneur belge et ses hommes se sont imposés 0-3 sur la pelouse d’Oxford United FC en Championship.

Après seulement une minute de jeu, Mohamed Touré a donné l’avantage à Norwich. Environ une vingtaine de minutes plus tard, l’attaquant a doublé la mise.

Un triplé de Touré et un 15 sur 18 : Norwich s’éloigne de la zone rouge

Peu après la pause, Mohamed Touré a de nouveau frappé. L’Australien a scellé le sort de la rencontre et complété son triplé. Plus aucun but ne sera inscrit et Norwich est reparti avec les trois points. 

Philippe Clement récolte de nombreux éloges en Angleterre pour ses performances. Sur les six derniers matchs de championnat, Norwich en a remporté cinq, ce qui lui permet de grimper à la 16e place.


Le club compte désormais 39 points et ne doit plus trop s’inquiéter d’une éventuelle relégation. Norwich possède sept points d’avance sur Blackburn Rovers FC, l’équipe la mieux classée dans la zone de relégation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Philippe Clément

Plus de news

Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

18:40
Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

18:20
"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

18:00
"J'ai ressenti ce positivisme à l'entraînement" : les mots de Jérémy Taravel avant d'affronter l'Antwerp

"J'ai ressenti ce positivisme à l'entraînement" : les mots de Jérémy Taravel avant d'affronter l'Antwerp

17:30
Jean Butez vers une participation à la Coupe du monde 2026 ? "Je n'ai jamais réellement imaginé ça"

Jean Butez vers une participation à la Coupe du monde 2026 ? "Je n'ai jamais réellement imaginé ça"

17:00
Jérémy Taravel aurait pu rejoindre Edward Still à Watford : il explique pourquoi il ne l'a pas fait

Jérémy Taravel aurait pu rejoindre Edward Still à Watford : il explique pourquoi il ne l'a pas fait

16:30
"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany

"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany

16:00
Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

15:30
"Mentalement, ça devient pénible" : Mathias Pogba donne des nouvelles de son frère

"Mentalement, ça devient pénible" : Mathias Pogba donne des nouvelles de son frère

15:00
Une Coupe ensemble, une demi-finale face à face 17 ans plus tard : le destin lie David Hubert et Hans Cornelis

Une Coupe ensemble, une demi-finale face à face 17 ans plus tard : le destin lie David Hubert et Hans Cornelis

14:40
"Je reste toujours supporter de ce club" : Adem Zorgane n'oublie pas le Sporting de Charleroi

"Je reste toujours supporter de ce club" : Adem Zorgane n'oublie pas le Sporting de Charleroi

14:20
"Il a brandi une chaise" : un ex-adjoint d'Anderlecht revient sur une dispute avec Anthony Vanden Borre

"Il a brandi une chaise" : un ex-adjoint d'Anderlecht revient sur une dispute avec Anthony Vanden Borre

14:00
Un Diable Rouge attire les convoitises de grands clubs et a tapé dans l'œil de Rudi Garcia

Un Diable Rouge attire les convoitises de grands clubs et a tapé dans l'œil de Rudi Garcia

13:30
Toby Alderweireld est catégorique : "C'est le meilleur entraîneur que j'ai connu"

Toby Alderweireld est catégorique : "C'est le meilleur entraîneur que j'ai connu"

13:00
"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

12:40
Procès de la vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck réclame encore 1,7 million d'euros

Procès de la vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck réclame encore 1,7 million d'euros

12:20
OFFICIEL : Thomas Frank est limogé par Tottenham, voici pourquoi

OFFICIEL : Thomas Frank est limogé par Tottenham, voici pourquoi

12:00
Vincent Euvrard change de plan : Ivan Leko avait-il tout compris avant tout le monde, au Standard ? Analyse

Vincent Euvrard change de plan : Ivan Leko avait-il tout compris avant tout le monde, au Standard ?

11:40
Quatre absents pour David Hubert, un suspendu chez les Zèbres : les compos probables d'Union - Charleroi

Quatre absents pour David Hubert, un suspendu chez les Zèbres : les compos probables d'Union - Charleroi

11:20
Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

11:00
OFFICIEL : le RFC Seraing se sépare de son entraîneur Kevin Caprasse

OFFICIEL : le RFC Seraing se sépare de son entraîneur Kevin Caprasse

10:40
Omar Rahou rêve d'une explosion médiatique du futsal : "Le sport commence à se professionnaliser"

Omar Rahou rêve d'une explosion médiatique du futsal : "Le sport commence à se professionnaliser"

10:20
La sanction de Jules Gaudin après son coup de coude est connue

La sanction de Jules Gaudin après son coup de coude est connue

10:00
Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"

Vincent Kompany répond aux critiques visant l'un de ses joueurs : "Je n'interdirai certainement pas cela"

09:30
🎥 Ce supporter de Manchester United devra encore patienter avant de se couper les cheveux !

🎥 Ce supporter de Manchester United devra encore patienter avant de se couper les cheveux !

09:00
Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ? L'OM prend une grande décision

Une bonne nouvelle pour Arthur Vermeeren ? L'OM prend une grande décision

08:30
Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

08:00
Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

Une soirée à oublier pour Romelu Lukaku : le Diable Rouge manque son penalty

07:40
"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

"Je ne m'énerve pas facilement contre des collègues, mais là..." : un entraîneur belge tacle Edward Still

07:20
"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

07:00
Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

Officiel : un ancien entraîneur de Pro League retrouve un banc de touche à l'Ajax

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/02: Sykes - Henry

23:00
Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

Plusieurs recruteurs au Parc Duden : et si l'Union perdait Ross Sykes ?

23:00
"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

"Et pourquoi pas ?" : Olivier Deschacht sait qui il veut voir terminer la saison comme coach d'Anderlecht

22:30
Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

Les Reds après les Rouches : la Premier League apprend à connaître Nilson Angulo

22:00
Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

Le départ de Nicolas Frutos change les plans : la RAAL a une piste pour sa direction sportive

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved