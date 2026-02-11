Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Philippe Clement poursuit pleinement son travail à Norwich City. Après une convaincante victoire 0-3 sur la pelouse d'Oxford United FC, le spectre de la relégation semble peu à peu s'éloigner et la confiance grandit pour son équipe.

Philippe Clement réalise du bon travail à Norwich City. Ce mardi soir, l’entraîneur belge et ses hommes se sont imposés 0-3 sur la pelouse d’Oxford United FC en Championship.

Après seulement une minute de jeu, Mohamed Touré a donné l’avantage à Norwich. Environ une vingtaine de minutes plus tard, l’attaquant a doublé la mise.

Un triplé de Touré et un 15 sur 18 : Norwich s’éloigne de la zone rouge

Peu après la pause, Mohamed Touré a de nouveau frappé. L’Australien a scellé le sort de la rencontre et complété son triplé. Plus aucun but ne sera inscrit et Norwich est reparti avec les trois points.

Philippe Clement récolte de nombreux éloges en Angleterre pour ses performances. Sur les six derniers matchs de championnat, Norwich en a remporté cinq, ce qui lui permet de grimper à la 16e place.



Le club compte désormais 39 points et ne doit plus trop s’inquiéter d’une éventuelle relégation. Norwich possède sept points d’avance sur Blackburn Rovers FC, l’équipe la mieux classée dans la zone de relégation.