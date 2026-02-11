Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

Anderlecht n'a pas marqué le moindre but lors des quatre derniers matchs. La faute à une absence d'attaquant de pointe, mais aussi de véritable meneur de jeu capable d'amener des occasions.

Une statistique résume les maux d'Anderlecht : 0 but inscrit lors des quatre derniers matchs. Les Mauves viennent de perdre gros, avec un ticket pour les Champions Play-Offs qui est désormais en suspens, et une qualification pour la finale de la Coupe de Belgique qui dépendra d'une victoire à l'Antwerp, ce jeudi.

Aucun but marqué en 2026, donc, l'un des chiffres qui a notamment valu la tête de Besnik Hasi chez les Mauves, remplacé par un Edward Still qui s'en est allé lui aussi quelques jours plus tard, direction Watford.

Seuls les attaquants prêtés par Anderlecht marquent

Anderlecht souffre de vraies difficultés à marquer des buts, alors que Luis Vazquez, décrié par la majeure partie des supporters bruxellois et prêté à Getafe jusqu'à la fin de la saison, vient d'en inscrire trois en deux matchs en Liga, dont un superbe enchaînement à Alavés début février. Et, surtout, Keisuke Goto, prêté à Saint-Trond, est le meilleur buteur du championnat, avec neuf réalisations.

🎯 | Une superbe finition de Luis Vázquez ! 🙌 pic.twitter.com/RyLkES7mj5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 8, 2026

Une question se pose donc : le problème vient-il vraiment du numéro 9, ces deux joueurs ayant été jugés insuffisants pour évoluer à Anderlecht à l'instant T ? Peut-être pas, car lorsque l'on regarde les prestations de Danylo Sikan, l'attaquant ukrainien arrivé cet hiver, elles ne sont certes pas forcément convaincantes, mais il n'est pas non plus dans les conditions optimales pour performer.





Il manque un 9... et un 10 à Anderlecht

Il n'avait cependant pas cassé la baraque en Turquie, ce qui questionne tout de même par rapport à son arrivée à Anderlecht : 7 buts en 34 matchs avec Trabzonspor, ce ne sont pas des statistiques qui font rêver pour occuper l'attaque des Mauves, qui devraient occuper le très haut du classement.

Le recrutement d'Adriano Bertaccini l'été dernier, pour près de 5 millions d'euros, pose aussi question : l'ex-Trudonnaire est un excellent joueur... mais pas un pur 9, on l'a constaté à chaque fois que Hasi, puis Still l'ont aligné seul en pointe.

Le constat est donc double : les trois attaquants dans le noyau anderlechtois la saison passée sont partis (Dolberg, Goto, Vazquez), et remplacer un buteur du calibre de Kasper Dolberg n'allait pas se faire en recrutant un Cvetkovic pas encore mûr et un Bertaccini pas taillé pour le poste, puis un Sikan dont le niveau pose question.

Mais sans distributeur de haut niveau, il est tout aussi probable que Dolberg, cette saison, aurait connu des difficultés aussi. Verschaeren est l'ombre de lui-même, Thorgan Hazard sur les rotules et Nilson Angulo est désormais parti. Qui pourra servir Danylo Sikan en cette fin de saison? Mystère... à charge pour le futur coach des Mauves de le résoudre.