Encore un Diable Rouge à l'infirmerie : un souci de plus pour Rudi Garcia

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Encore un Diable Rouge à l'infirmerie : un souci de plus pour Rudi Garcia
Photo: © photonews

Arthur Theate s'est blessé au genou avec Francfort. Le défenseur belge sera absent plusieurs semaines.

L'Eintracht Francfort perd Arthur Theate sur blessure. Le défenseur belge, pièce maîtresse de l’équipe cette saison, a disputé 28 matchs et a été touché au genou mercredi, a annoncé son club.

Les examens médicaux ont révélé une lésion au ménisque, une tuile qui va l'éloigner des terrains durant plusieurs semaines. Un coup dur pour le défenseur, très utilisé cette saison.

D'autres Diables Rouges à l'infirmerie

Cette blessure s'ajoute à d'autres absences côté belge. Theate rejoint Leandro Trossard et Charles De Ketelaere à l'infirmerie. Rudi Garcia devra revoir ses plans pour le mois de mars, avec les matchs amicaux qui approchent.

Theate avait été titularisé lors des deux derniers matchs de la Belgique. Le défenseur avait débuté les matchs de qualification pour le Mondial contre le Kazakhstan et le Liechtenstein.

Place maintenant à la récupération pour l'ancien joueur de Rennes. Son club n’a pas indiqué combien de temps il sera absent, sans doute pour prendre un maximum de précautions.

Eintracht Francfort
Belgique
Arthur Theate

