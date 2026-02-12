Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union

Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union

Charleroi était un cran en-dessous de l'Union. Voici les notes des joueurs pour leur prestation au Parc Duden.

Delavallée (6,5) : fusillé après dix secondes. Le ballon de Promise David passe à son premier poteau mais est aussi diablement puissant. Rien à se reprocher sur les autres buts. Un arrêt réflexe miraculeux sur sa ligne pour repousser le break des pied de Promise David.

Van den Kerkhof (6) : n'a pas eu son rendement habituel offensivement parlant mais a également empêché Guilherme d'apporter son dynamisme dans le camp carolo. Un solide match dans le match.

Ousou (5) : au match aller, il avait vécu une rencontre relativement tranquille en pouvant concentrer se efforts sur la surveillance du seul Promise David comme attaquant de pointe. Mais avec Mohamed Fuseini en plus, la tâche s'est compliquée.

La défense ne savait plus qui suivre

Keita (4) : à l'assist bien malgré lui après dix secondes pour lancer Promise David vers l'ouverture du score. De quoi donner le ton d'un match très difficile.

Nzita (6) : de retour dans le onze après son forfait du week-end, il s'est distingué d'entrée de jeu avec un véritable caviar pour Aurélien Scheidler sur l'égalisation. Un modèle du genre. Mais défensivement, il a souffert plus d'une fois face aux rushs de Khalaili, notamment sur le but du 2-1.

Lire aussi… Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

Titraoui (5) : l'un des Carolos les plus déchaînés dans le premier quart d'heure, dans la foulée de l'égalisation. Mais par la suite, l'entrejeu carolo a dû baisser pavillon face à l'intensité des Unionistes, Titraoui y compris, jusqu'à sa bête exclusion pour un pied trop haut levé, alors qu'il avait déjà été averti.

Boukamir (5;5) : on l'a souvent vu venir aider Nzita et Keita pour prêter main forte à la défense et couper les angles. Mais lorsque l'Union a mis la machine en route, ses couvertures défensives ont été rapidement dépassées.

Pflücke (4) : l'opposition était de taille, sans doute son match le plus discret depuis son arrivée à Charleroi. Il a d'ailleurs été l'un des premiers changements d'Hans Cornelis.

Bernier (5) : lui aussi a vécu un match particulièrement compliqué. Il semblait pourtant avoir un coup à jouer face à la grande carcasse de Ross Sykes, pas des plus à l'aise sur ses premiers appuis. Mais on ne l'aura finalement presque jamais vu dans ce registre.

Guiagon (5,5) : comme à l'aller, le grand défi était de prendre de vitesse Kévin Mac Allister. Et cela a bien commencé avec le carton jaune de l'Argentin après 20 minutes. Guiagon a bien tenté d'en profiter mais n'en a plus eu l'occasion en deuxième mi-temps.

Scheidler (6) : auteur de son quatrième but sur les quatre derniers matchs en sentant parfaitement le coup sur un caviar d'Nzita pour répondre du tac au tac à l'ouverture du score de l'Union. A donné tout ce qu'il pouvait face à la défense unioniste, souvent en pure perte. A demandé son changement à l'heure de jeu après un solide contact mais a finalement mordu sur sa chique pour rester sur le terrain jusqu'au bout.

