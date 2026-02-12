Nouvelle piste activée : Anderlecht affine son choix d'entraîneur

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht cherche activement un nouveau coach pour reprendre l'équipe. Le club se pencherait sur l'ancien sélectionneur de la Suède.

Selon le média danois Tipsbladet, Anderlecht s'intéresse à Jon Dahl Tomasson pour reprendre l'équipe. L'ancien attaquant de l'AC Milan parle parfaitement le néerlandais et intéresse la direction..

Le Danois s'est forgé une belle réputation grâce à ses deux titres de champion de Suède avec Malmö en 2020 et 2021. Il est connu pour proposer un jeu offensif, ce qui pourrait séduire les supporters du Lotto Park.

Sous l'aile de Bosz

Il a démarré dans le dur avec une relégation à Roda JC avant de montrer de belles choses en Angleterre, à Blackburn. C'est un homme de caractère qui a bossé avec des grands noms comme Peter Bosz.

Le Danois pourrait débarquer avec une belle collection de médailles, dont la Ligue des champions et la C3 comme joueur. Et aussi, pas besoin de traducteur pour comprendre ce qu'il attend des joueurs.



Anderlecht cherche un coach capable de relancer la machine et le profil du Danois ne laisse pas les dirigeants indifférents. Les prochains jours s'annoncent décisifs.