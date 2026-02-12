Nouvelle piste activée : Anderlecht affine son choix d'entraîneur

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Nouvelle piste activée : Anderlecht affine son choix d'entraîneur

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht cherche activement un nouveau coach pour reprendre l'équipe. Le club se pencherait sur l'ancien sélectionneur de la Suède.

Selon le média danois Tipsbladet, Anderlecht s'intéresse à Jon Dahl Tomasson pour reprendre l'équipe. L'ancien attaquant de l'AC Milan parle parfaitement le néerlandais et intéresse la direction..

Le Danois s'est forgé une belle réputation grâce à ses deux titres de champion de Suède avec Malmö en 2020 et 2021. Il est connu pour proposer un jeu offensif, ce qui pourrait séduire les supporters du Lotto Park.

Sous l'aile de Bosz

Il a démarré dans le dur avec une relégation à Roda JC avant de montrer de belles choses en Angleterre, à Blackburn. C'est un homme de caractère qui a bossé avec des grands noms comme Peter Bosz.

Le Danois pourrait débarquer avec une belle collection de médailles, dont la Ligue des champions et la C3 comme joueur. Et aussi, pas besoin de traducteur pour comprendre ce qu'il attend des joueurs.


Anderlecht cherche un coach capable de relancer la machine et le profil du Danois ne laisse pas les dirigeants indifférents. Les prochains jours s'annoncent décisifs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Suède
Jon Dahl Tomasson

Plus de news

Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ? Analyse

Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ?

23:20
Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

22:11
1
Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

22:30
1
Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

23:37
Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

21:20
🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

23:08
3
Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

22:31
Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

18:40
Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

21:00
Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

21:41
Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

18:20
"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

18:00
Le Mondial en danger ? Un Diable Rouge pourrait être absent plusieurs mois

Le Mondial en danger ? Un Diable Rouge pourrait être absent plusieurs mois

20:30
Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

20:00
Encore un Diable Rouge à l'infirmerie : un souci de plus pour Rudi Garcia

Encore un Diable Rouge à l'infirmerie : un souci de plus pour Rudi Garcia

19:40
Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit

Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit

19:00
"Il a brandi une chaise" : un ex-adjoint d'Anderlecht revient sur une dispute avec Anthony Vanden Borre

"Il a brandi une chaise" : un ex-adjoint d'Anderlecht revient sur une dispute avec Anthony Vanden Borre

14:00
Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union

Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union

00:04
Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

15:30
"J'ai ressenti ce positivisme à l'entraînement" : les mots de Jérémy Taravel avant d'affronter l'Antwerp

"J'ai ressenti ce positivisme à l'entraînement" : les mots de Jérémy Taravel avant d'affronter l'Antwerp

17:30
Procès de la vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck réclame encore 1,7 million d'euros

Procès de la vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck réclame encore 1,7 million d'euros

12:20
Jean Butez vers une participation à la Coupe du monde 2026 ? "Je n'ai jamais réellement imaginé ça"

Jean Butez vers une participation à la Coupe du monde 2026 ? "Je n'ai jamais réellement imaginé ça"

17:00
Jérémy Taravel aurait pu rejoindre Edward Still à Watford : il explique pourquoi il ne l'a pas fait

Jérémy Taravel aurait pu rejoindre Edward Still à Watford : il explique pourquoi il ne l'a pas fait

16:30
"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany

"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany

16:00
"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

12:40
Une Coupe ensemble, une demi-finale face à face 17 ans plus tard : le destin lie David Hubert et Hans Cornelis

Une Coupe ensemble, une demi-finale face à face 17 ans plus tard : le destin lie David Hubert et Hans Cornelis

14:40
"Je reste toujours supporter de ce club" : Adem Zorgane n'oublie pas le Sporting de Charleroi

"Je reste toujours supporter de ce club" : Adem Zorgane n'oublie pas le Sporting de Charleroi

14:20
"Mentalement, ça devient pénible" : Mathias Pogba donne des nouvelles de son frère

"Mentalement, ça devient pénible" : Mathias Pogba donne des nouvelles de son frère

15:00
Un Diable Rouge attire les convoitises de grands clubs et a tapé dans l'œil de Rudi Garcia

Un Diable Rouge attire les convoitises de grands clubs et a tapé dans l'œil de Rudi Garcia

13:30
Toby Alderweireld est catégorique : "C'est le meilleur entraîneur que j'ai connu"

Toby Alderweireld est catégorique : "C'est le meilleur entraîneur que j'ai connu"

13:00
Quatre absents pour David Hubert, un suspendu chez les Zèbres : les compos probables d'Union - Charleroi

Quatre absents pour David Hubert, un suspendu chez les Zèbres : les compos probables d'Union - Charleroi

11:20
OFFICIEL : Thomas Frank est limogé par Tottenham, voici pourquoi

OFFICIEL : Thomas Frank est limogé par Tottenham, voici pourquoi

12:00
Vincent Euvrard change de plan : Ivan Leko avait-il tout compris avant tout le monde, au Standard ? Analyse

Vincent Euvrard change de plan : Ivan Leko avait-il tout compris avant tout le monde, au Standard ?

11:40
Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

08:00
"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

"Si tu juges un joueur là-dessus, tu es un petit club" : Anthony Vanden Borre a perdu 'son' Anderlecht

07:00
Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

Dante, ancien joueur du Standard de Liège et de Charleroi, toujours actif à 42 ans, passe une étape importante

11:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Play-offs - Demi-finales
Turquie Turquie 26/03 Roumanie Roumanie
Pologne Pologne 26/03 Albanie Albanie
Danemark Danemark 26/03 Macédoine Macédoine
Slovaquie Slovaquie 26/03 Kosovo Kosovo
Italie Italie 26/03 Irlande du Nord Irlande du Nord
République tchèque République tchèque 26/03 Irlande Irlande
Ukraine Ukraine 26/03 Suède Suède
Pays de Galles Pays de Galles 26/03 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved