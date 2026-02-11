Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

L'Union Saint-Gilloise a livré un match plein pour se hisser en finale de la Coupe. Voici les notes des joueurs pour leur prestation contre Charleroi.

Chambaere (6) : comme contre la RAAL, un but encaissé dans les cinq premières minutes sur lequel il ne peut rien faire, sans pouvoir s'illustrer plus que cela par la suite.

Mac Allister (6): déchaîné en début de match, un peu trop au goût de l'arbitre qui l'a averti après 20 minutes. De quoi le freiner quelque peu dans ses interventions sur Parfait Guiagon.

Burgess (7) : secoué par Aurélien Scheidler à l'aller, il a mis un point d'honneur à se faire respecter, en allant au charbon dans les duels et en allant parfois lui chatouiller les chevilles très loin du rectangle.

Sykes (7,5) : attendu au tournant par un petit format comme Antoine Bernier, il a parfaitement répondu, en se montrant irréprochable derrière. Un but sur corner pour couronner sa prestation sans faille.

L'entrejeu prend le dessus

Khalaili (7,5) : de retour dans l'équipe après être sorti sur civière au match aller, il a retrouvé son sens de l'accélération sur la gauche, quelques centres à la clé, même si ses ballons dans le box ont parfois manqué de précision en première mi-temps. Il s'est directement rattrapé dans le deuxième acte avec le pré-assist sur le but de Fuseini et un centre qui aurait pu/dû amener le 3-1 de Promise David.



Van de Perre (8) : encore un match XXL de sa part avec des récupérations hautes et des anticipations qui ont permis à l'Union de prendre le jeu à son compte après le premier quart d'heure.

Zorgane (7) : des combinaisons avec Van de Perre, Khalaili et Ait El Hadj pour fluidifier le jeu saint-gillois partout dans le camp carolo, particulièrement en première mi-temps. Frustré lors du match aller, il a mis les choses au clair face à ses anciennes couleurs.

Guilherme (6) : pas aussi en vue que lors de cette fin de match qu'il fait basculer contre la RAAL. A vécu un match compliqué face à Van den Kerkhof...qu'il a lui aussi empêcher d'apporter autant qu'à l'accoutumée.

Ait El Hadj (6) : intéressant pour garder le ballon haut sur le terrain malgré le pressing adverse grâce à sa qualité technique, même si le dernier geste a souvent fait défaut.

David (7,5) : il ne fallait pas arriver en retard pour assister à son coup de canon au premier poteau de Martin Delavallée après dix secondes. A bien cru doubler la mise à l'heure de jeu d'une subtile déviation au petit rectangle, mais Martin Delavallée a sorti le grand jeu.

Fuseini (8) : beaucoup plus mobile que Florucz, il aura proposé de beaux duels à Mardochée Nzita. En début de deuxième mi-temps, c'est plein axe qu'on l'a retrouvé, plus près de Promise David, pour permettre à l'Union de repasser devant. De quoi faire basculer la rencontre et lui faire un bien fou après ces longs mois à l'infirmerie. Une option supplémentaire qui devrait faire beaucoup de bien à l'Union pour la deuxième partie de saison.