Les mots de Gaëtan Englebert après la victoire du RFC Liège : "Ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur"

Gaëtan Englebert était évidemment ravi après le succès du RFC Liège face à Lommel (1-0) grâce à un but de Kylin Hazard inscrit en toute fin de match. L'entraîneur s'est exprimé à notre micro.

Les Sang et Marine réalisent une bonne opération en s’imposant face à un concurrent direct. Cette victoire permet au RFC Liège de s’installer un peu plus dans le top 6, synonyme de playoffs de la montée. La KAS Eupen, 7e, a cinq points de moins, tandis que la troisième place, occupée par leur adversaire du jour, est à deux unités. Découvrez ci-dessous la retranscription complète de l’interview d’après-match de Gaëtan Englebert.

L'interview de Gaëtan Englebert à notre micro après RFC Liège-Lommel

"C’est une bonne leçon pour tout le monde. Pour certaines personnes qui pensent parfois tout savoir, tout connaître, et mieux expliquer tout que tout le monde. Le foot, c’est 90 minutes, et il y a deux équipes sur le terrain qui peuvent gagner. Aujourd’hui, on a eu la réussite qu’il fallait en se battant jusqu’au bout, comme la semaine dernière où on avait aussi essayé de le faire.

Le ballon tombe parfois bien pour une équipe, parfois un peu mieux pour l’autre. On est très satisfaits aujourd’hui, parce qu’on jouait contre une des meilleures équipes de la série, une équipe avec un budget très différent du nôtre, avec des joueurs passés par d’autres clubs, parfois achetés par certaines grosses équipes.

Quand on voit le match aujourd’hui, on a eu deux équipes qui ont essayé de produire du jeu, et finalement, celle qui a eu le plus d’occasions et de situations dangereuses a mérité de l’emporter. On est vraiment contents de la prestation de tout le monde aujourd’hui.

On avait fait un bon match à l’aller aussi contre Lommel, en menant au score et en restant organisés. Ici, c’était l’inverse : tout en restant bien structurés, et on a su créer des choses.



Première de Ruiz et de Kylian Hazard qui a marqué son premier but. C’était important pour nous, surtout ce sont des joueurs capables de débloquer une situation et d’apporter un plus au groupe.

On ne peut pas redevenir en un mois le joueur qu’on a été, il faut que tout le monde le comprenne. Ce sont des gars qui travaillent tous les jours, qui donnent le maximum. On le voit depuis deux ou trois semaines : certains ont passé un palier dont Kylian Hazard, et ça fait la différence. Kays Ruiz a fait un bon match. On connaît le joueur : au ballon, il sait faire de bonnes chances, accélérer le jeu ou ralentir par moment pour éviter de le perdre. Même s'il y a encore moyen de mieux faire. Pour une première, on peut être satisfaits. Il n’a pas encore tous les automatismes avec les autres.

Défensivement aussi, on a été solides. Les joueurs offensifs ont bien aidé derrière. Tout le monde a contribué pour empêcher cette équipe de développer son jeu habituel.

C’est sans doute l'un de nos meilleurs matchs depuis longtemps, au niveau du jeu et de l’organisation.

On ne doit pas écouter ce qui se dit à l’extérieur

Mais comme je le répète depuis le début, il faut rester concentrés. On ne doit pas écouter ce qui se dit à l’extérieur, que ce soit les journalistes, les supporters ou autre. Nous, on travaille au quotidien pour faire le meilleur travail possible jusqu’au bout.

Quand on voit la différence de budget, et qu’on ne la ressent pas sur le terrain. Qu'on laisse tout le monde travailler, et qu'on soit positif en espérant le meilleur pour l’équipe et pour le club. On espère terminer dans le top six. Bien sûr, on a un match samedi (ndlr : face aux RSCA Futures) qu’il faudra gagner. Si on perd, ils reviennent à deux points et c’est encore la catastrophe ici.

Mais on sait ce qu’on fait, on sait de quoi on est capables, et on l’a encore montré depuis plusieurs années et semaines. Il y a de la qualité dans ce groupe. Il ne faut pas qu’on ait trop de blessés, parce qu’il y a deux ou trois postes où on est un peu plus justes.

On verra ce qu’on peut faire. Nos amis américains sont là aujourd’hui, donc on discutera sans doute demain matin de la fin de saison et de ce qu’il est encore possible de faire.

L'abscence d'Alexis De Sart

Pour Alexis De Sart, ce n’est pas grand-chose. Il s’est entraîné pendant que les autres préparaient le match. Il devrait être disponible pour samedi. Il avait une petite appréhension, on verra comment il se sent au niveau de la cuisse, mais rien de dramatique. Il y a des joueurs qui montent en puissance depuis le début de saison, qui montrent qu’ils ont le niveau. Ce sera encore mieux si Alexis est là pour continuer à élever le groupe, car plus on est nombreux à ce niveau-là, plus tout le monde progresse à l’entraînement. C’est bien pour nous."