🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

Photo: © photonews
Deux jours avant leur réception de l'Eintracht Francfort, les joueurs du Bayern Munich se sont entraînés sous de fortes chutes de neige ce jeudi et ont été spécialement mis en garde par Vincent Kompany.

Deux jours avant son match à domicile face à l'Eintracht Francfort, le Bayern Munich s'est présenté, comme à son habitude, à son centre d'entraînement de la Säbener Straße pour une séance avec une partie ouverte à la presse, ce jeudi.

Une séance d'entraînement qui s'est déroulée dans des conditions météorologiques extrêmes, puisque de fortes chutes de neige touchent la région bavaroise en cette fin de semaine.

"Je ne veux pas que vous preniez le moindre risque", a lancé Vincent Kompany à ses joueurs en début de séance, selon le correspondant de Sky Sports Germany présent sur place.

L'entraînement du Bayern perturbé par de fortes chutes de neige

Un entraînement pas comme les autres, axé sur la prudence pour les Bavarois, qui ne peuvent pas se permettre de perdre des cadres sur blessure avant les échéances qui les attendent.

Leader de la Bundesliga avec six longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund, le Bayern est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne et affrontera Dortmund, l'Atalanta, l'Olympiakos ou le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Bayern Munich
Vincent Kompany

