Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arrivé du Lierse cet hiver, Dirk Asare pourrait profiter du départ de Tochukwu Nnadi et de la suspension d'Enrique Lofolomo pour connaître sa toute première titularisation en Jupiler Pro League face au Sporting d'Anderlecht.

Cet hiver, Zulte Waregem a réalisé un joli transfert sortant en cédant Tochukwu Nnadi à Marseille contre six millions d'euros. Un départ qui a cependant privé l'entraîneur Sven Vandenbroeck de son titulaire à ce poste.

Promu dans la hiérarchie, Enrique Lofolomo est cependant suspendu pour la réception du Sporting d'Anderlecht ce dimanche. Cela ouvre la porte à un jeune talent, qui pourrait connaître sa première titularisation en Jupiler Pro League.

Une première titularisation en D1A contre Anderlecht ?

Il s'agit de Dirk Asare, déjà monté au jeu pour le dernier quart d'heure du déplacement à Saint-Trond le week-end dernier. Arrivé du SK Lierse durant le mercato hivernal, il avait très brièvement découvert la Jupiler Pro League avec Malines, mais n'a encore jamais commencé le moindre match.

"Au départ, il était prévu que je sois prêté six mois. Mais suite au départ de Nnadi, j'ai pu intégrer l'équipe première et j'en suis très heureux," a déclaré le milieu de terrain de 21 ans dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.


"Si j'en ai l'occasion, j'essaierai d'apporter ma contribution à l'équipe. Dans le football, tout est possible. Je me sens prêt à jouer un rôle, y compris contre Anderlecht", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Zulte Waregem - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (22/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Zulte Waregem
Dirk Asare

Plus de news

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40
En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

17:30
1
🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

17:00
Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

16:30
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

15:00
"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

14:20
Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

13:20
Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

14:00
Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

13:40
La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

13:00
"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

12:00
1
Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

12:40
La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

12:20
"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

11:30
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

11:00
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

22:00
"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

08:00
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

20:20
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30
Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

22:40
🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

22:59
Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

22:20
Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

21:40
"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

"Tout ça, c'est du temps perdu" : le conseil d'un psychologue du sport aux attaquants d'Anderlecht

18/02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 20/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 21/02 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved