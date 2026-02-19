Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Arrivé du Lierse cet hiver, Dirk Asare pourrait profiter du départ de Tochukwu Nnadi et de la suspension d'Enrique Lofolomo pour connaître sa toute première titularisation en Jupiler Pro League face au Sporting d'Anderlecht.

Cet hiver, Zulte Waregem a réalisé un joli transfert sortant en cédant Tochukwu Nnadi à Marseille contre six millions d'euros. Un départ qui a cependant privé l'entraîneur Sven Vandenbroeck de son titulaire à ce poste.

Promu dans la hiérarchie, Enrique Lofolomo est cependant suspendu pour la réception du Sporting d'Anderlecht ce dimanche. Cela ouvre la porte à un jeune talent, qui pourrait connaître sa première titularisation en Jupiler Pro League.

Une première titularisation en D1A contre Anderlecht ?

Il s'agit de Dirk Asare, déjà monté au jeu pour le dernier quart d'heure du déplacement à Saint-Trond le week-end dernier. Arrivé du SK Lierse durant le mercato hivernal, il avait très brièvement découvert la Jupiler Pro League avec Malines, mais n'a encore jamais commencé le moindre match.

"Au départ, il était prévu que je sois prêté six mois. Mais suite au départ de Nnadi, j'ai pu intégrer l'équipe première et j'en suis très heureux," a déclaré le milieu de terrain de 21 ans dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.



"Si j'en ai l'occasion, j'essaierai d'apporter ma contribution à l'équipe. Dans le football, tout est possible. Je me sens prêt à jouer un rôle, y compris contre Anderlecht", a-t-il conclu.