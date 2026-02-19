Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

De retour dans la course aux Champions Play-Offs, le Racing Genk reste sur un bilan de 10 points sur 12 et va globalement mieux depuis l'arrivée de Nicky Hayen. Dimitri De Condé a comparé les deux entraîneurs qui ont mené l'équipe limbourgeoise cette saison.

Après un début de saison difficile sous les ordres de Thorsten Fink, un vent de fraîcheur souffle à la Cegeka Arena. Avec un bilan récent de dix points sur douze, le Racing Genk est de nouveau dans la course aux Champions Play-Offs.

La différence entre l'équipe de Thorsten Fink et celle de Nicky Hayen est flagrante. L'ancien entraîneur du Club de Bruges a connu des débuts difficiles dans le Limbourg, mais la situation s'est depuis nettement améliorée.

Nicky Hayen a rendu foi et énergie au Racing Genk

Interrogé par nos confrères de Het Belang van Limburg avant le barrage d'Europa League des Limbourgeois face au Dinamo Zagreb, le Head of Football Dimitri De Condé a fait le jeu des... trois différences entre l'ancien et le nouveau T1.

"Nicky apporte avant tout de l'enthousiasme et de l'énergie à l'équipe. Nous abordons les matchs avec une plus grande confiance en la victoire", a-t-il déclaré.

Un lien plus fort avec les supporters

Dimitri De Condé est aussi séduit par un autre changement depuis l'arrivée de Nicky Hayen. Son lien avec les supporters, qui ne seront pas présents pour soutenir l'équipe en Croatie lors de son barrage d'Europa League. Les fans limbourgeois sont en effet privés d'un déplacement par l'UEFA en raison des incidents survenus contre Utrecht fin 2025.





"Le contact avec le public est très important pour lui. Sa relation avec les fans est très bonne, et ça se voit. C'est dommage que nous devions nous passer d'eux pour le déplacement à Zagreb", regrettait De Condé.

Une discipline plus forte en dehors du terrain

Dimitri De Condé a remarqué un dernier point d'amélioration depuis l'arrivée de Nicky Hayen. "Il accorde une grande importance à ce qui se passe en dehors du terrain et il veille à maintenir la discipline nécessaire."

Une discipline qu'évoquait récemment Robin Mirisola dans le podcast FC Limburg. "De nouvelles règles ont été instaurées. Il a fallu un temps d'adaptation pour tout le monde au début, mais ce sont de bonnes décisions."

"Par exemple, nous n'avons pas le droit d'utiliser nos téléphones portables pendant le déjeuner, ce qui nous permet de davantage discuter et de mieux nous connaître. C'est très positif pour l'équipe", a déclaré l'attaquant. Une recette qui commence à rencontrer du succès dans le Limbourg, alors que le Racing Genk défiera le Standard ce dimanche lors de la 26e journée.