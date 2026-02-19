Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

De retour dans la course aux Champions Play-Offs, le Racing Genk reste sur un bilan de 10 points sur 12 et va globalement mieux depuis l'arrivée de Nicky Hayen. Dimitri De Condé a comparé les deux entraîneurs qui ont mené l'équipe limbourgeoise cette saison.

Après un début de saison difficile sous les ordres de Thorsten Fink, un vent de fraîcheur souffle à la Cegeka Arena. Avec un bilan récent de dix points sur douze, le Racing Genk est de nouveau dans la course aux Champions Play-Offs.

La différence entre l'équipe de Thorsten Fink et celle de Nicky Hayen est flagrante. L'ancien entraîneur du Club de Bruges a connu des débuts difficiles dans le Limbourg, mais la situation s'est depuis nettement améliorée.

Nicky Hayen a rendu foi et énergie au Racing Genk

Interrogé par nos confrères de Het Belang van Limburg avant le barrage d'Europa League des Limbourgeois face au Dinamo Zagreb, le Head of Football Dimitri De Condé a fait le jeu des... trois différences entre l'ancien et le nouveau T1.

"Nicky apporte avant tout de l'enthousiasme et de l'énergie à l'équipe. Nous abordons les matchs avec une plus grande confiance en la victoire", a-t-il déclaré.

Un lien plus fort avec les supporters

Dimitri De Condé est aussi séduit par un autre changement depuis l'arrivée de Nicky Hayen. Son lien avec les supporters, qui ne seront pas présents pour soutenir l'équipe en Croatie lors de son barrage d'Europa League. Les fans limbourgeois sont en effet privés d'un déplacement par l'UEFA en raison des incidents survenus contre Utrecht fin 2025.

"Le contact avec le public est très important pour lui. Sa relation avec les fans est très bonne, et ça se voit. C'est dommage que nous devions nous passer d'eux pour le déplacement à Zagreb", regrettait De Condé.

Une discipline plus forte en dehors du terrain

Dimitri De Condé a remarqué un dernier point d'amélioration depuis l'arrivée de Nicky Hayen. "Il accorde une grande importance à ce qui se passe en dehors du terrain et il veille à maintenir la discipline nécessaire."

Une discipline qu'évoquait récemment Robin Mirisola dans le podcast FC Limburg. "De nouvelles règles ont été instaurées. Il a fallu un temps d'adaptation pour tout le monde au début, mais ce sont de bonnes décisions."

"Par exemple, nous n'avons pas le droit d'utiliser nos téléphones portables pendant le déjeuner, ce qui nous permet de davantage discuter et de mieux nous connaître. C'est très positif pour l'équipe", a déclaré l'attaquant. Une recette qui commence à rencontrer du succès dans le Limbourg, alors que le Racing Genk défiera le Standard ce dimanche lors de la 26e journée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Dinamo Zagreb - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Thorsten Fink
Nicky Hayen

Plus de news

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40
"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

14:20
Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

14:00
Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

13:40
Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

13:20
La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

13:00
Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

12:40
La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

12:20
"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

12:00
1
"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

11:30
Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

11:00
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

08:00
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30
🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

22:59
Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

22:40
Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

22:20
"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

22:00
Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

21:40
Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

21:20
Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

21:00
Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

Dans la forme de sa vie et libre dans cinq mois : l'opportunité de l'été pour les grands clubs de Pro League ?

20:40
Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

Accord trouvé avec Schreuder...mais le temps jouera pour Taravel : la situation se précise à Anderlecht

20:20
Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

Sept buts inscrits : amical prolifique entre Mons et un club de D1A

20:00
Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

Ibe Hautekiet a eu le futur du foot belge sous ses yeux : "Son mental est sans égal"

19:30
Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

Coup dur pour Rudi Garcia : encore un Diable blessé, son club le retire de la liste européenne

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 18:45 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 18:45 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahce Fenerbahce 18:45 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 18:45 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 21:00 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 21:00 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahce Fenerbahce
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved