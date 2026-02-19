En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"
Photo: © photonews
Deviens fan de Fenerbahce! 34

Arrivé à la tête de Fenerbahçe en septembre, Domenico Tedesco est considéré comme "un génie tactique" en Turquie. Il est, en tout cas, déjà en train d'entrer dans les livres d'histoire du club.

Libre depuis son départ du banc des Diables Rouges en janvier 2025, Domenico Tedesco a attendu le mois de septembre avant de retrouver un poste, à Fenerbahçe.

En 32 rencontres, l'ancien sélectionneur de notre équipe nationale n'a connu que trois défaites, et aucune en 19 matchs de championnat. Tedesco est adulé en Turquie, où les médias le décrivent même comme un "génie tactique".

"Depuis sa prise de fonction, il a rapidement façonné son équipe à son image. Ils jouent avec un pressing haut, des transitions rapides, une défense disciplinée et des attaques créatives. Quoi qu'en disent les autres, l'excellence tactique de Tedesco fait toute la différence", écrit notamment le média local Sabah cette semaine.

Domenico Tedesco fait l'unanimité en Turquie

Vainqueur de la Supercoupe de Turquie en janvier et deuxième du championnat à trois points du Galatasaray, Fenerbahçe affrontera Nottingham Forest ce jeudi soir en barrages aller de l'Europa League. Une rencontre avant laquelle Domenico Tedesco a déjà été interrogé sur une éventuelle prolongation de son contrat, qui expirera le 30 juin 2027.

"Je me sens très bien ici. J’aime ce club, les supporters et la ville. Le contrat, ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler. Nous aurons des matchs difficiles. Chaque match est important pour nous. Pour l’instant, la priorité n’est pas l’entraîneur, mais Fenerbahçe et la victoire de l’équipe", a-t-il répondu.

Domenico Tedesco reste donc serein, alors qu'il est devenu le premier entraîneur de Fenerbahçe à ne perdre aucun de ses 18 premiers matchs de championnat depuis 61 ans. Son image est, en tout cas, bien différente de celle qu'il a rapidement eue chez nous.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Fenerbahce
Domenico Tedesco

Plus de news

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30
Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

18:00
🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

17:00
Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

16:30
Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

15:00
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40
"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

14:20
Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

14:00
Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

13:40
Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

13:20
La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

13:00
Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

12:40
La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

12:20
"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

12:00
1
"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

11:30
Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

11:00
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

08:00
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30
🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

🎥 Mené 0-2 puis 2-3, le Club de Bruges arrache le partage in extremis face à l'Atlético de Madrid !

22:59
Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

Trois buts lors des trois derniers matchs : l'arme secrète de Felice Mazzù se cache dans son staff

22:40
Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

Une seule titularisation depuis un an : un ancien espoir du Standard trahi par son genou

22:20
"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

"Si cela implique de rejoindre une meilleure équipe..." : cité à Anderlecht, un gardien de Pro League réagit

22:00
Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

Le Standard avec deux fois plus de chances d'aller en Playdowns que dans le top 6 ? Les chiffres ont parlé

21:40
Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

Lancer un crowdfunding pour le mercato : l'idée qui pourrait faire des émules en Pro League

21:20
Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

Teddy Teuma rejouera-t-il avant les Playoffs ? Les nouvelles ne sont pas bonnes

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 23
Rizespor Rizespor 20/02 Kocaelispor Kocaelispor
Eyüpspor Eyüpspor 21/02 Genclerbirligi Genclerbirligi
Alanyaspor Alanyaspor 21/02 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Konyaspor Konyaspor 21/02 Galatasaray Galatasaray
Kayserispor Kayserispor 22/02 Antalyaspor Antalyaspor
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 22/02 Trabzonspor Trabzonspor
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 22/02 Samsunspor Samsunspor
Besiktas Besiktas 22/02 Göztepe Göztepe
Fenerbahce Fenerbahce 23/02 Kasimpasa Kasimpasa
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved