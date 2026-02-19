En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

Arrivé à la tête de Fenerbahçe en septembre, Domenico Tedesco est considéré comme "un génie tactique" en Turquie. Il est, en tout cas, déjà en train d'entrer dans les livres d'histoire du club.

Libre depuis son départ du banc des Diables Rouges en janvier 2025, Domenico Tedesco a attendu le mois de septembre avant de retrouver un poste, à Fenerbahçe.

En 32 rencontres, l'ancien sélectionneur de notre équipe nationale n'a connu que trois défaites, et aucune en 19 matchs de championnat. Tedesco est adulé en Turquie, où les médias le décrivent même comme un "génie tactique".

"Depuis sa prise de fonction, il a rapidement façonné son équipe à son image. Ils jouent avec un pressing haut, des transitions rapides, une défense disciplinée et des attaques créatives. Quoi qu'en disent les autres, l'excellence tactique de Tedesco fait toute la différence", écrit notamment le média local Sabah cette semaine.

Domenico Tedesco fait l'unanimité en Turquie

Vainqueur de la Supercoupe de Turquie en janvier et deuxième du championnat à trois points du Galatasaray, Fenerbahçe affrontera Nottingham Forest ce jeudi soir en barrages aller de l'Europa League. Une rencontre avant laquelle Domenico Tedesco a déjà été interrogé sur une éventuelle prolongation de son contrat, qui expirera le 30 juin 2027.

"Je me sens très bien ici. J’aime ce club, les supporters et la ville. Le contrat, ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler. Nous aurons des matchs difficiles. Chaque match est important pour nous. Pour l’instant, la priorité n’est pas l’entraîneur, mais Fenerbahçe et la victoire de l’équipe", a-t-il répondu.





Domenico Tedesco reste donc serein, alors qu'il est devenu le premier entraîneur de Fenerbahçe à ne perdre aucun de ses 18 premiers matchs de championnat depuis 61 ans. Son image est, en tout cas, bien différente de celle qu'il a rapidement eue chez nous.