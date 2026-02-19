Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Engagé dans une saison qui dépasse les attentes, Saint-Trond n'a pas encore sécurisé l'avenir de son entraîneur, Wouter Vrancken. Les Canaris jouent avec le feu : l'homme n'est pas du genre à laisser passer plusieurs fois le bon train.

Saint-Trond connaît une saison au-delà des attentes, et cela tient en grande partie au mérite de son entraîneur. Ce qui se passe sur le terrain du Stayen est identifiable, compétitif et souvent meilleur que prévu. C’est justement pour cette raison que le club doit déjà se projeter : des performances de ce niveau attirent automatiquement l’attention.

Au sein du club trudonnaire, la confiance règne quant à une prolongation du contrat de Wouter Vrancken, mais cette posture comporte des risques. Un entraîneur qui obtient de tels résultats est scruté. Et dès qu’un projet sportif et financier attrayant se présente ailleurs, la situation peut rapidement basculer.

Wouter Vrancken a toujours affiché de l’ambition

L’ambition a toujours été un moteur dans la carrière de Vrancken. Il se sent bien dans le Limbourg, mais il réfléchit en permanence en termes de progression et de nouveaux défis. S’il sent qu’une opportunité pour franchir un palier se présente ailleurs, il y prêtera au moins attention.

Son parcours montre qu’il n’a jamais peur de faire des choix inattendus. À Lommel, il est parti alors que l’équipe était en tête du championnat, surprenant beaucoup d’observateurs. La stabilité n’est pas un objectif en soi pour lui. Il partage sur ce point une vision proche de celle de Vincent Kompany, avec qui il entretient une relation amicale.

Ensuite, à Malines, il a rapidement construit un projet impressionnant, avec une promotion et une Coupe de Belgique à la clé. Malgré l’intérêt concret de clubs plus importants, il avait alors choisi la continuité.





Wouter Vrancken pense le football comme Vincent Kompany : il n'a pas peur des défis

Par la suite, il a franchi un nouveau cap à Genk, où il a de nouveau imprimé sa marque sur le jeu et les résultats. Comme Kompany, il n’a pas peur des défis. Même une position solide et un contrat longue durée ne garantissent pas une collaboration prolongée : des tensions et des visions divergentes ont finalement conduit à une rupture.

Son passage à La Gantoise a rappelé à quel point tout peut aller vite dans le métier d’entraîneur. Un projet ambitieux, mais là encore, la collaboration s’est interrompue prématurément.

C’est exactement pour cela que Saint-Trond ne doit pas attendre. Tant qu’aucune signature n’a été apposée, tout reste possible. Si un projet attractif se présente et que le club n’a pas sécurisé son entraîneur, il risque de constater trop tard qu’il a tardé à agir. Lorsqu’on dispose d’un entraîneur de ce calibre, il vaut mieux s’assurer qu’il soit encore sur le banc demain.